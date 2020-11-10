Внешнеторговый оборот Беларуси сократился на 17% 2 10.11.2020, 10:50

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На падение повлияли политический кризис и коронавирус.

В январе—сентябре 2020 года внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси составил 51 млрд 134,2 млн долларов, что на 17,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, свидетельствуют предварительные данные Национального банка, пишет сайт naviny.by.

Экспорт товаров и услуг снизился на 15,5% до 26 млрд 318,5 млн долларов, импорт — на 18,8% до 24 млрд 815,7 млн долларов.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило 1 млрд 502,8 млн долларов. В январе—сентябре 2019 года сальдо было 599,1 млн долларов.

Внешнеторговый оборот товаров в январе—сентябре сократился на 18% до 41 млрд 449,6 млн долларов. Экспорт товаров снизился на 17,2% и составил 20 млрд 53 млн долларов, импорт — на 18,8% до 21 млрд 396,6 млн долларов. Отрицательное сальдо торговли товарами составило 1 млрд 343,6 млн долларов (в январе—сентябре 2019 года — минус 2 млрд 118,4 млн долларов).

Внешнеторговый оборот услуг за девять месяцев 2020 года снизился на 13% до 9 млрд 684,6 млн долларов. Экспорт услуг уменьшился на 9,6% и составил 6 млрд 265,5 млн долларов, импорт — на 18,8% до 3 млрд 419,1 млн. Положительное сальдо составило 2 млрд 846,4 млн долларов против 2 млрд 717,5 млн в январе—сентябре 2019-го.

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