Официально: БелАЭС приостановила выработку электроэнергии 12 10.11.2020, 11:14

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Фото: ТАСС

На Остравецкой АЭС произошло ЧП.

Выработка электроэнергии на Белорусской атомной станции временно приостановлена, подтвердил "Интерфаксу" представитель информационного центра БелАЭС.

"Выработки электроэнергии на БелАЭС на данный момент нет. Накануне Минэнерго сообщило, что (для восстановления выработки электроэнергии - прим.) требуется замена определенного оборудования", - сказал представитель инфоцентра.

Напомним, в понедельник утром в сети появилась информация о том, что в воскресенье первый блок Белорусской АЭС перестал вырабатывать мощность, турбина остановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения.

— Причина остановки — взрывы нескольких трансформаторов напряжения (они предназначены для измерения напряжения в силовых электрических цепях) на одном из агрегатов, связанных с генератором. Формально ничего из ряда вон выходящего не произошло, аналогичное происшествие случалось на Ленинградской АЭС, но расследование, восстановление схемы выдачи мощности и повторная наладка займет много времени, — написал источник сайта tut.by.

По его информации, к производителю трансформаторов будут гарантийные претензии. Но в ближайшее время станция энергию вырабатывать не будет.

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