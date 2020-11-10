Президент Армении заявил, что узнал о соглашении по Карабаху из прессы 10.11.2020, 11:36

Армен Саркисян

Армен Саркисян инициировал срочные политические консультации.

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что узнал из прессы о трехстороннем заявлении России, Азербайджана и Армении о прекращении боев в Нагорном Карабахе, сообщает «Радио Азатутюн».

В опубликованном в Facebook заявлении Саркисяна говорится, что с ним перед этим не консультировались и итоговый документ не обсуждали.

«Я не принимал участия ни в каких переговорах. Урегулирование карабахского конфликта — дело государственной важности. Любой шаг, действие, любое решение, касающееся жизненно важных интересов безопасности и прав Армении, Арцаха и всего армянского народа, особенно подписание документа, должны стать предметом всесторонних консультаций и обсуждений», — отметил он.

Глава Армении подчеркнул, что инициирует политические консультации, «чтобы как можно скорее согласовать решения, вытекающие из нашей повестки дня по защите национальных интересов».

Президент страны выразил надежду, что этот вопрос будет решен в течение 10 дней.

В ночь на вторник, 10 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что ситуацию в регионе будут контролировать миротворческие войска из России и Турции.

После заявления Пашиняна протестующие в Ереване захватили здание правительства Армении. Позже стало известно о захвате парламента страны.

Перед этим, 8 ноября, Азербайджан заявил о взятии одного из ключевых городов региона — Шуша. Он расположен всего в 11 км от Степанакерта, на возвышении, с которого хорошо простреливается столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались в ночь на 27 сентября. Азербайджан и Армения ввели военное положение и объявили мобилизацию резерва.

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