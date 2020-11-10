Назван суперпродукт для эффективной защиты от коронавируса 1 10.11.2020, 11:50

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Cпециалисты отмечают важность его употребления во время пандемии.

Суперфудом, или суперпродуктом, повышающим защиту организма от заражения коронавирусом, медиками названа печень трески, минтая – богатейший источник витамина D, пишет healthinfo.ua.

Научные специалисты отмечают важность достаточного потребления витамина D в условиях пандемии нового коронавируса. Данный витамин оказывает существенное влияние на функционирование иммунной системы, и его адекватное содержание в организме является одним из условий его защищенности от инфекций.

Витамин D синтезируется человеческим телом под воздействием солнечного света, и в сезон холодов, когда его очень мало, становится особенно важным получать вещество с пищей.

«Больше всего его содержится в печени трески и минтая – это настоящий суперпродукт, чье употребление особенно полезно в нынешних условиях. Лучшей является печень, произведенная непосредственно на судне из свежего сырья, поскольку перерабатывается минимально и сохраняет полезные витамины и микроэлементы», - приводится экспертное мнение в «Российской газете».

Также опрошенные изданием специалисты рассказали, что получать заветный витамин, важный для защиты от заражения коронавирусом, можно из других продуктов. В их числе разнообразная «молочка», яйца (желтки), рыбий жир. Помимо того, существуют аптечные добавки.

Один из экспертов, академик РАН Евгений Шляхто, напомнил: дефицит витамина D в человеческом организме является одним из факторов тяжелого течения ковида, его опасных осложнений.

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