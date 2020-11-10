При Байдене Вашингтон может пристальнее взглянуть на Беларусь 4 10.11.2020, 12:09

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Джо Байден

фото: angela weiss/afp

Новое американское руководство будет активнее на белорусском направлении.

Вопреки напускному равнодушию, официальный Минск ожидает смены власти в Вашингтоне не без волнения. Опыт показывает, что санкции Вашингтона могут оказаться очень болезненными. При этом до января, когда новый президент вступит в должность, ситуация в Беларуси может сильно измениться, пишет сайт naviny.by.

Несмотря на пожелания успеха от белорусского коллеги и яростное сопротивление, временами выходившее за рамки приличий, Дональд Трамп, судя по всему, проигрывает борьбу за Белый дом.

В силу роли, которую Соединенные Штаты Америки играют в мировой политике, едва ли найдется государство, которое было бы индифферентно к тамошним переменам. Вопрос об американских выборах был задан и Александру Лукашенко на открытии Белорусской атомной электростанции 7 ноября.

Тот не преминул бросить камень в заокеанский огород. В частности, американская избирательная система была названа «позорищем» и «издевательством над демократией».

Лукашенко попытался доказать, что в Беларуси выборы не в пример прозрачнее: мол, в США наблюдатели «стоят за стенкой и пытаются через стекло что-то рассмотреть. Приносят картонки и заклеивают стекла, и полицейские стоят. В некоторых штатах шаг влево, шаг вправо — выкинем. Вот и все наблюдатели. Это ж не у нас, что он стоит над столом и смотрит, куда какой бюллетень кто положил. И все говорят, что плохо».

В итоге же был сделан вывод, что белорусско-американские отношения не изменятся при любом исходе тамошних выборов. Правда, обоснование выглядело довольно странным: дескать, как уходящего, так и новоизбранного президентов наша страна настолько не интересует, что они не смогут отыскать ее на карте.

Американские санкции могут быть болезненными

С тем, что Вашингтону Беларусь безразлична, трудно согласиться хотя бы потому, что он неоднократно вводил санкции. Причины были разные, главным образом — внутренняя политика белорусского режима.

Скажем, в октябре 2004 года Конгресс США принял «Акт о демократии в Беларуси», который ввел бессрочные экономические санкции. Они состоят в запрете любых инвестиционных проектов в отношении Беларуси, за исключением финансирования гуманитарных мероприятий и иных проектов, способствующих развитию демократии и уважению прав и свобод человека в Беларуси. Этот документ действует поныне, так как регулярно продлевается каждым американским президентом.

29 марта 2011 года Госдепартамент заявил о введении санкций в отношении ПО «Белоруснефть» из-за его контракта с иранской компанией NaftIran Intertrade. Через два месяца за подобные грехи в аналогичный черный список попали Белорусское оптико-механическое объединение и «Белтехэкспорт».

Два года спустя США ввели санкции в отношении компании «ТМ Сервисиз» и «КБ Радар», а также любых их дочерних структур. Им инкриминировалось нарушение положений американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Более чем двенадцатилетнее отсутствие в обеих странах полномочных руководителей дипломатических представительств тоже связано с санкциями. В ноябре 2007 года Вашингтон ввел их против ряда предприятий концерна «Белнефтехим» за отказ белорусских властей от освобождения политзаключенных, после чего Минск устроил грандиозный скандал с выдворением большинства американских дипломатов.

С 2015 года, в связи с некоторым смягчением внутриполитической обстановки в Беларуси, эти санкционные меры практически не действуют, но угроза их возобновления окончательно не снята.

Так что отсутствием интереса к Беларуси Америка явно не страдает. Вот только имеет он, надо признать, довольно специфический характер.

До января все может сильно измениться

Независимые эксперты предполагают, что новое американское руководство будет активнее на белорусском направлении. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поздравила Джо Байдена с победой и выразила уверенность, что «новоизбранный президент США скоро встретится с честно избранным президентом новой свободной Беларуси».

Действительно, в отличие от своего предшественника, Байден несколько раз жестко высказывался по поводу происходящего здесь, поэтому такого рода надежды не выглядят безосновательными.

К тому же считается, что демократическая партия традиционно в большей степени, нежели республиканская, сосредоточена во внешней политике на таких принципах, как продвижение демократии и защита прав человека.

Поэтому, вероятно, укрепится координация позиций США и Евросоюза в белорусском вопросе. Скорее всего, в Минске пока не появится американский посол, более того, утверждение сенатом кандидатуры Джули Фишер вообще может быть отложено.

Вместе с тем какие-то радикальные шаги со стороны Вашингтона вряд ли последуют. Усиление поддержки демократии в Беларуси большей частью будет сводиться к риторике в международных организациях.

Маловероятно, что, как прогнозируют отдельные оппозиционеры, активизируется содействие американских профсоюзов забастовочному движению в Беларуси: они независимы от властей, и никто не мешал им уже этим заниматься.

Судя по предыдущей реакции Минска на санкции против «Белнефтехима», их возобновление стало бы достаточно чувствительной мерой. Однако на Западе существуют серьезные опасения, что чрезмерное давление с его стороны усилит угрозу поглощения Беларуси Россией. Кстати, белорусские власти, без сомнения, в очередной раз попытаются использовать этот аргумент, чтобы обосновать перед Вашингтоном необходимость возвращения к сотрудничеству.

Наконец, не следует забывать, что Байден вступит в должность только через два с половиной месяца. За это время в Беларуси все может сильно измениться, так что любые нынешние прогнозы рискуют устареть.

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