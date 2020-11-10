О чем договорились Армения и Азербайджан Юрий Бутусов

10.11.2020, 12:29

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ЮРИЙ БУТУСОВ

Фото: Gordonua.com

Мирный протокол — важнейшая стратегическая победа Баку.

Премьер-министр Армении Никола Пашинян подписал соглашение о перемирии — а по сути, это капитуляция Армении в Карабахе. Мир подписан на условиях Азербайджана, президент РФ Путин дал Армении гарантии безопасности и своих миротворцев, то есть Россия в результате капитуляции усиливает свои позиции в регионе. В полном проигрыше Армения — Пашинян признал полный разгром и неспособность оказывать дальнейшее сопротивление. И вот сейчас возмущенная толпа армян захватила правительство, люди требуют отставки властей. Ни полиция, ни кто-либо из чиновников не пытаются остановить людей.

О чем договорились? Анализ делаю на основе заявления, опубликованного армянскими СМИ:

— Армянская армия полностью выводится из Карабаха. Безопасность армянских поселений обеспечивает небольшой контингент российских миротворцев. Российских миротворцев можно вывести из региона полностью через 4,5 года, согласно одностороннему заявлению Азербайджана, без всяких условий. Азербайджан получает полный контроль над регионом, который может стать абсолютным через несколько лет;

— Азербайджан до 1 декабря возвращает себе почти весь Карабах, у Армении остаются только те города в горных районах, которые она еще контролирует — Степанакерт, Мардакерт, Мартуни. Шуша и все другие районы, занятые азербайджанской армией, остаются под контролем Баку. Армения отдает Кельбаджар и весь Кельбаджарский район, Лачин и весь Лачинский район, Агдам и весь Агдамский район, контроль за новой дорогой Варденис-Мардакерт, а дорога Лачин-Шуша также полностью отдается Азербайджану. Лачинский коридор будут охранять уже российские миротворцы. То есть все магистрали контролируют азербайджанцы, которые разрешают следить за порядком только российскому контингенту, численность которого строго ограничена;

— Армяне сохраняют остальную меньшую часть Карабаха, за это Азербайджан получает стратегическое преимущество — прямую дорогу через Армению в Нахичевань, и соединяется со своим анклавом через трассу — формально трасса армянская, фактически транспортное сообщение с Нахичеванью будут обеспечивать российские пограничники и ФСБ;

— Россия в выигрыше от поражения Армении, и теперь ясна хитрая игра Путина. Он дал Алиеву гарантии невмешательства, и войной полностью подавил попытки армян свернуть на прозападный курс. Россия теперь усиливает свое присутствие, по сути, Армения передает часть своей территории для создания Азербайджаном путей сообщения, и этот путь вообще не контролирует. Россия, как гарант соглашения, становится главным игроком армянской политики. И становится важна для Азербайджана как гарант коридора в Нахичевань. Уничтожение азербайджанцами российского вертолета ничего не изменит в политическом раскладе (это произошло вне зоны боевых действий в Карабахе, на границе с Нахичеванью);

— Турция не является участником соглашения, но эта война — крупнейшая геополитическая победа Эрдогана, который сделал Турцию самым влиятельным игроком на постсоветском Кавказе. В тексте заявления, которое распространили армяне, этого нет, но азербайджанские СМИ уверяют, что в состав миротворцев в Карабахе войдут также турецкие военные.

Этот мирный протокол — важнейшая стратегическая победа Азербайджана. Небольшой горный район, который оставляют Армении, стратегического значения не имеет, и может быть занят в любое удобное время. Российские миротворцы имеют мандат на 5 лет, их можно после этого вывести.

Взамен этого, Азербайджан выторговал гораздо более важное преимущество — прямую дорогу в Нахичевань. Это стратегический политический и экономический выигрыш, который радикально укрепляет общее положение Азербайджана.

Неизвестно, удастся ли правительству Николы Пашиняна сохранить власть. До последнего дня армянское руководство усыпляло народ рассказами, которые и близко не отвечали реальной обстановке. Теперь у людей шок, ведь им говорили о близкой победе, говорили, что враг истощен и вот-вот потерпит поражение.

На самом деле, армянские войска полностью оставили Шуши, азербайджанцы совершили прорыв обороны, и как видно, у армянской армии уже нет сил остановить это наступление. Азербайджанская пехота не упирается в узлы сопротивления, а обходит их по горам, несмотря на потери. После оставления Шуши падение Степанакерта — дело ближайших дней. Позиции вокруг Шуши были более выгодными, но их удержать не удалось. Падение Степанакерта будет означать падение Мартуни, Чартара, и отход к Ходжалы и Мардакерту, которые также не удастся долго удерживать, ведь удар по ним будет нанесен также и с севера.

По сути, война была проиграна 17−18 октября. В эти дни армянская оборона в районе Джебраила и Гадрута была полностью прорвана, и азербайджанские войска вышли на оперативный простор к границе Армении и к Лачину. Однако руководство Армении решило не сообщать народу о тяжелой обстановке, а продолжало рассказывать о наступлении общевойсковых соединений противника как о «прорывах ДРГ».

Вместо трезвой оценки критической обстановки и выработки новой тактики в связи с беспрецедентным господством в воздухе азербайджанских дронов, руководство Армении продолжало успокаивать самих себя, и не реагировало адекватно на этот новый фактор. В результате попытка контрнаступления под Горадизом провалилась под ударами беспилотников, а лучшие армянские ударные подразделения были расстреляны на открытых пространствах под Физули-Гадрутом-Джебраилом без прикрытия ПВО, это лишило устойчивости оборону в сражении за горные районы Лачин-Шуша.

Замалчивание проблем в обороне привело к тому, что критические ситуации начального периода войны оправдывали, а не исправляли. Странная негибкость для демократического армянского общества. Но понятная для нас, для постсоветских демократий.

А ведь судя по видео очевидно, что силы и средства ПВО применялись крайне рассредоточено, что не позволило на протяжении всей войны прикрывать войска от дронов, не позволило прикрыть даже сами средства ПВО или хотя бы нанести большие потери главным ударным средствам Азербайджана — Байрактарам. Торы, Буки и все что есть, надо было направлять под Горадиз и Джебраил сразу после начала азербайджанского наступления, причем применять ПВО комплексно, а не бросая в бой ЗРК по одному. Новейшие армянские истребители Су-30 вообще не выполнили ни одного боевого вылета, поскольку им не обеспечили целеуказание, армянское командование оставило на земле свои самые дорогостоящие системы вооружений.

При этом армянская армия сражалась в этих условиях отчаянно и нанесла азербайджанцам большие потери, была одержана победа в целом ряде боев, войска проявляли массовый героизм и самопожертвование, отступали только после больших потерь. Почему же за 40 дней обрушилось то, что строилось (по идее) 26 лет?

Вопросы, на которые надо было отвечать во время войны, премьеру Пашиняну придется отвечать перед людьми сейчас.

Любым властям в любой демократической стране придется нести политическую ответственность за поражения на фронте, у нас в Украине это было в 14−15-м, сейчас обвинения в сдаче национальных интересов убили рейтинг действующего президента, а Армения переживает свои проблемы в эти дни. Смотрим — это и для нас очень поучительно, это то, из чего надо делать выводы. Ведь и у нас принято замалчивать проблемы в обороне, и у нас критика властями чаще всего замалчивается, и у нас нет объективного анализа боевых операций, особенно неудачных, и у нас огромные проблемы, которые пытаются прикрыть бравурными рапортами. Цена показухи и непрофессионализма — большая кровь.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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