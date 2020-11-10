«Все, что имеет значение — это правда и честь наших сограждан» 2 10.11.2020, 12:37

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Из БГМУ в знак протеста уволился врач-патологоанатом.

Из БГМУ уволился ассистент кафедры патологической анатомии, сообщает телеграм-канал «Студэнцкая думка».

Олег Анискевич, врач-патологоанатом, написал заявление об увольнении по собственному желанию.

«Все. Руки трясутся, мысли путаются, в голове мутится, знобит.

Ровно 3 месяца со дня выборов. В этот день 3 месяца назад миллионы белорусов с улыбкой, с надеждой на лучшее сложили свои бюллетени гармошкой на сотнях избирательных участков. В этот день 3 месяца назад белорусов начали убивать.

Я говорил после выхода нашего видео и скажу снова: все, что для меня имеет значение - это правда, честь моих сограждан, студентов, коллег, совесть и здравый смысл. Я не хочу никоим образом навредить никому, кто со мной связан, но увы, сегодня это не всегда возможно».

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