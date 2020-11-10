Обстановка на ОАО «Гродно Азот» накалена до предела 11 10.11.2020, 12:40

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В настоящее время остановлены два цеха.

После остановки из-за технических неполадок цеха «Аммиак-4» вынужденно стал цех «Карбамид-4».

— Эти два цеха работают в тандеме. Если остановится Аммиак, остановка Карбамида неизбежна, потому что Карбамид работает на сырье, которое производит Аммиак, — рассказали «Салідарнасці» на предприятии. — Неизвестно, какая машина там вышла из строя, но даже если ее починят, пуск Аммиака в лучшем случае возможен только завтра, после чего начнут запускать Карбамид.

Но если этого не случится, то остановится производство не только карбамида, но и циклогексанона, отмечают на предприятии.

«Гродно Азот» одним из первых отреагировал на национальную забастовку. Сразу несколько смен в цехах «Аммиак-3» и «Карбамид-4» отказались выполнять свои служебные обязанности.

Рабочих пытались силой заставить работать силовики, уговаривало руководство. Однако они начали присоединяться к стачке. После чего часть сотрудников уволили.

Сейчас при помощи платформы «Честные люди» на предприятии принимают заявления от желающих вступить в стачку. Если на 10 ноября таких будет больше 500 человек, то завод объявит о массовой стачке.

— В целом на заводе уже обстановка очень проблемная. Она требует наличия всех высококвалифицированных специалистов, однако обстановка в стране вынуждает их покидать свои рабочие места, — говорят сотрудники. — Проблема с оборудованием — это нормально. Каждый аппаратчик во время смены делает обход своего отделения как раз для того, чтобы вовремя выявить все неисправности. Его коллега беспрерывно следит за показаниями приборов на ЦПУ.

Почему проблему на «Аммиак-4» обнаружили слишком поздно, либо не получилось вовремя устранить? С высокой вероятностью, это связано с нехваткой сменного персонала, людей, которых так легко увольняет администрация завода.

— Смены уменьшились примерно вдвое, а подготовка замены займет в лучшем случае год, полгода обязательной стажировки, плюс полгода постоянной практики. Сверху руководству завода отдали два приказа, их часто озвучивали: уволить всех бастующих и при этом не допустить остановки цехов. Вот представился случай проверить, насколько реально это сделать на практике. Невозможно. И дальше будет только хуже, — сообщили в стачкоме ОАО «Гродно Азот».

В сети появилось видеообращение одного из уволенных специалистов.

— Когда часть моих коллег загоняли 26 октября дубинками в цеха и кричали: «Вы все равно будете работать на нас!», а часть увезли в автозаках, я решил не помогать больше этому режиму своим трудом. 26 числа они переступили грань и такого коллектива больше не будет, — сказал Дмитрий Барабан, который проработал на предприятии более 13 лет.

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