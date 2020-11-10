Итальянские врачи призывают ввести локдаун в стране 10.11.2020, 13:10

1,460

Фото: Getty Images

В стране растет количество заразившихся коронавирусом.

Глава федерации медицинских гильдий Италии Филиппо Анелли считает, что в стране нужно ввести национальный карантин. С таким призывом он обратился к властям Италии, сообщает сайт Charter97.org со ссылкой на итальянские СМИ.

Анелли заявил, что национальная система здравоохранения Италии не может справиться c коронавирусом. Глава федерации медицинских гильдий считает, что страна может получить 10 тысяч смертей в течение месяца.

На прошлой неделе правительство Джузеппе Конте ввел трехуровневую систему локальных ограничений, согласно которому регионы Калабрия, Ломбардия, Пьемонт и Валь-д'Аоста перешли в режим жесткого карантина.

Эти регионы имеют жесткие ограничения по этой системе, поскольку их классифицировали как красные зоны с высоким уровнем заражения.

За последние 24 часа в Италии было выявлено 25 271 новый случай заболевания коронавирус, примерно на 7000 меньше, чем вчера. Но при этом было проведено и на 43 000 меньше тестов, чем в субботу. Уровень положительных тестов составляет 17,1%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».