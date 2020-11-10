Появилось видео уничтожения Азербайджаном вертолета РФ в небе над Арменией 10.11.2020, 13:26

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В результате крушения погибли, по меньшей мере, двое российских военнослужащих.

В соцсетях обнародовали видео уничтожения Вооруженными силами Азербайджана российского Ми-24, сообщает nv.ua.

Военный вертолет упал 9 ноября районе армянского села Ерасх после попадания в него ракеты ПЗРК.

В результате крушения погибли, по меньшей мере, двое российских военных.

Азербайджан уже взял на себя ответственность за уничтожение вертолета, назвав это «трагическим инцидентом».

Напомним, 27 сентября стало известно о начале военной операции Азербайджана против Вооруженных сил Армении в Нагороном Карабахе.

В результате активных боевых действий Баку удалось вернуть под свой контроль целый ряд населенных пунктов, в том числе Шуши, который является одним из ключевых городов региона.

Он расположен всего в 11 км от Степанакерта и находится на возвышении, с которого хорошо простреливается столица самопровозглашенной НКР.

В ночь на вторник, 10 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

В свою очередь азербайджанский президент Ильхам Алиев рассказал, что ситуацию в регионе будут контролировать миротворческие войска из России и Турции.

Спор вокруг Карабаха продолжается с 1991 года. За время вооруженного конфликта, который с переменной интенсивностью продолжается до сих пор, погибли десятки тысяч человек.

Самая острая фаза противостояния была прекращена в 1994 году после подписания так называемого Бишкекского протокола, результатом которого стало образование непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Формально данная территория является частью Азербайджана, однако большинство ее населения армяне.

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