Появилось видео уничтожения Азербайджаном вертолета РФ в небе над Арменией
- 10.11.2020, 13:26
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В результате крушения погибли, по меньшей мере, двое российских военнослужащих.
В соцсетях обнародовали видео уничтожения Вооруженными силами Азербайджана российского Ми-24, сообщает nv.ua.
Военный вертолет упал 9 ноября районе армянского села Ерасх после попадания в него ракеты ПЗРК.
В результате крушения погибли, по меньшей мере, двое российских военных.
Азербайджан уже взял на себя ответственность за уничтожение вертолета, назвав это «трагическим инцидентом».
Напомним, 27 сентября стало известно о начале военной операции Азербайджана против Вооруженных сил Армении в Нагороном Карабахе.
В результате активных боевых действий Баку удалось вернуть под свой контроль целый ряд населенных пунктов, в том числе Шуши, который является одним из ключевых городов региона.
Он расположен всего в 11 км от Степанакерта и находится на возвышении, с которого хорошо простреливается столица самопровозглашенной НКР.
В ночь на вторник, 10 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
В свою очередь азербайджанский президент Ильхам Алиев рассказал, что ситуацию в регионе будут контролировать миротворческие войска из России и Турции.
Спор вокруг Карабаха продолжается с 1991 года. За время вооруженного конфликта, который с переменной интенсивностью продолжается до сих пор, погибли десятки тысяч человек.
Самая острая фаза противостояния была прекращена в 1994 году после подписания так называемого Бишкекского протокола, результатом которого стало образование непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Формально данная территория является частью Азербайджана, однако большинство ее населения армяне.