До катастрофы Лукашенко — один шаг Сергей Сацук, «Ежедневник»

10.11.2020, 13:46

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Пора уже признать очевидное.

Протесты в Беларуси продолжаются уже три месяца. Как раз в понедельник был очередной юбилей. За это время власть чего только не обещала, чего не говорила, чего не делала. Но результат всегда лишь один: или запор или диарея. До катастрофы - один шаг.

Вот уже три месяца власть или хочет, но не может, или не хочет, но ничего не может поделать – прет и все тут. То запор, то диарея. В медицине это называется синдромом раздраженного кишечника. В Беларуси – синдромом раздраженного народа. Но и в том, и в другом случае симптоматика одинаковая и методы лечения, в принципе тоже – нужно убрать, нейтрализовать те самые факторы, которые кишечник (в нашем случае, народ) раздражают. Все раздражающие факторы в принципе известны. Казалось бы, убери эти факторы и организм придет в меру.

Вот одна из основных причин – переедание. Сам Лукашенко уже сколько раз говорил, что наелся этого президентства, наелся власти. Ну наелся и хватит, в чем проблема? Остановись, дай отдохнуть кишечнику, не раздражай народ. Но ведь нет, ест все больше и больше и только на словах обещает умерить аппетит. В итоге, что мы видим? Да все тоже: то запор, то диарея.

Власть то хватает и бьет людей, обгаживаясь перед всем миром, то в полном ступоре кишечника тужится что-то придумать, но каждый раз не находит ничего лучшего, как поставить народу новую клизму, после которой вновь обгаживается по полной. И так уже три месяца. Ничего не меняется. Абсолютно.

Сколько еще организм сможет выдерживать такое? Вопрос, скорее риторический. Экономика и люди уже на грани полного истощения. Это очевидно всем, даже власти. Казалось бы, следуя здравому смыслу пора прекратить проводить эксперименты над своим организмом. Но власти опять неймется. Ей кажется, что вот сейчас поставит народу еще одну клизму, еще раз обгадится, народ перестанет бродить и после этого все прекратится. А потом, мол, как-нибудь отмоемся.

За три месяца власть перепробовала столько клизм, столько «всенародноизбранных» рецептов в кишечник влила, столько раз обгадилась, что уже фантазии на что-то новое не осталось. На второй круг пришлось идти. Вот, например, события 9-12 августа ясно показали, что массовые задержания ни к чему хорошему не приводят. Не способен кишечник такое переварить. Но нет же, в воскресенье опять власть решила обожраться, а потом обгадиться перед всем миром по полной. Зачем и кому это надо? Что это принесет стране кроме очередного, еще более сильного раздражения народа и еще большего недовольства всех окружающих?

Медики утверждают, что синдром разраженного кишечника может развиться и на нервной почве. Минимум у 94% пациентов с таким синдромом имеют место любые тревожные расстройства, а также невротическая депрессия. Может как раз в этом дело? Есть один единственный всенародный психоз, в одном единственном олицетворении. Весь кишечник, весь народ так или иначе на этом повернут. Именно от него идет весь раздражающий нервоз в массы. Одним это уже давно понятно, а вот другие все никак не поймут, все на клизмы надеются. Может пора уже признать очевидное? А то с такими темпами самолечения и до заворота кишок недалеко. А тогда останется только один путь…

Сергей Сацук, «Ежедневник»

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