Как будут отдыхать и работать белорусы в 2021 году 10.11.2020, 13:51

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Праздники массово совпадают с выходными днями.

Правительство утвердило график переноса рабочих дней в следующем году. Спойлер: особых подарков не будет, как и в этом году, пишет сайт naviny.by.

Рабочие дни в 2021 году переносятся с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января, и с понедельника, 10 мая, на субботу, 15 мая.

Соответствующее решение закреплено в постановлении Совмина от 9 ноября.

В результате на Новый год белорусы будут отдыхать с 1—3 января (пятница, суббота и воскресенье), а на православное Рождество — с 7 по 10 января (четверг—воскресенье).

Напомним, что решение сделать 2 января выходным днем без отработок все последующие годы было принято в 2019 году.

Вместе с тем власти до сих пор оставляют без внимания петицию белорусов объявить 31 декабря государственным выходным.

Организации вправе с учетом специфики своей работы переносить рабочие дни в другом порядке, но при условии, что это соответствует закону.

Праздники массово совпадают с выходными днями

Теперь о других официальных нерабочих праздничных днях в 2021 году в хронологическом порядке.

День женщин, 8 марта, в следующем году приходится на понедельник, то есть этот день будет нерабочим.

В воскресенье, 4 апреля, Пасху отметят католики и протестанты, а православные — в воскресенье, 2 мая.

Следующий официальный нерабочий праздничный день в 2020 году приходится на субботу — День труда (1 мая). Еще один майский праздник, 9 мая — День Победы, в следующем году — это воскресенье.

Радуница, как всегда, будет отмечаться во вторник — в этот раз 11 мая.

В результате того, что отработка за понедельник 10 мая переносится на субботу 15 мая, в мае белорусы получат четыре выходных дня: с 8 по 11 мая (с субботы по вторник). Это будет единственная четырехдневка в этом месяце.

День Независимости, 3 июля, тоже приходится на выходной день — субботу.

Очередной официальный нерабочий праздничный день в 2021 году — 7 ноября. Этот праздник выпал на воскресенье.

Католическое Рождество Христово, 25 декабря, в новом году пришлось на субботу.

Итак, почти все официальные нерабочие праздничные дни в 2021 году выпали на выходные дни. В этом новый год оказался весьма похож на уходящий 2020-й год.

А что соседи?

Уже точно известно, какие будут новогодние выходные у украинцев и россиян в 2021 году.

Так, украинцы получат по четыре выходных дня двумя порциями: с 29 декабря 2020 года по 1 января 2021 года, а затем с 4 по 7 января. Первые длинные выходные украинцам придется отрабатывать по субботам — 21 и 28 декабря.

В 2021 году россияне будут отдыхать с 1 по 10 января. При этом дни, которые попадают на субботу и воскресенье (2 и 3 января), перенесут не на май, как в этом году, а на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря.

В следующем году у украинцев в общей сложности будет три раза по четыре выходных дня кряду. А россиянам в 2021 году предоставят семь праздничных периодов, и в результате у них появятся 15 дополнительных выходных в году.

Как видно, и в новом году у граждан Украины и России будут полноценные январские праздники, в отличие от белорусов.

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