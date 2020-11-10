Александр Ярошук о предложении Лукашенко: Мы позабавимся, наблюдая за всем этим 9 10.11.2020, 14:10

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Александр Ярошук

В прошлый раз предложение по профсоюзам превратилось в профанацию.

Требование Александра Лукашенко до конца года создать профсоюзные организации на всех частных предприятиях под угрозой их ликвидации является незаконным. Такое мнение в комментарии naviny.by высказал председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук.

«Пусть попробует ликвидировать, посмотрим, что из этого получится, — сказал он. — Это абсолютно незаконно. Профсоюзы — это общественные организации. Никто никого не может принудить или заставить создать у себя общественную организацию, тем более если речь идет о частном секторе».

«Профсоюз всегда создается снизу по доброй воле работников, а не бизнеса. Бизнес создает профсоюзы только в том случае, если ему необходимы «желтые профсоюзы» (рабочие организации, управляемые работодателем, не являются формой независимых профсоюзов и запрещены Конвенцией Международной организации труда № 98. — прим.), чтобы не возникли настоящие, которые могут быть противовесом и с которыми не так просто строить диалог», — добавил Ярошук.

По его словам, даже на государственных предприятиях «никто никого не имеет права понуждать создавать профсоюзы», поскольку работники «исключительно сами должны это решить, добровольно».

Профсоюзный лидер отметил, что выполнение аналогичного поручения Лукашенко в 2015 году «превратилось в профанацию». «На тот момент премьер-министру Андрею Кобякову поручили создать в течение полутора лет профсоюзы в частном секторе экономики, — напомнил он. — Мы знаем, как это было: владельца бизнеса, фирмы, компании ставили перед фактом, что надо создать профсоюз. Он звал какого-нибудь работника или работницу и говорил, мол, будешь председателем профсоюза, а тот отнекивался, но — надо. После такого всерьез рассуждать, что это профсоюз, не приходилось».

«Так это было в лучшие времена, когда режим контролировал ситуацию в стране. Что касается нынешнего момента, то ему нужно думать не о том, как создавать профсоюзы в частном секторе экономики, а как обеспечить свою выживаемость, что является нерешаемой задачей. Если он считает, что сейчас это первоочередная задача, дает поручения и грозит закрыть предприятия, пусть занимается, а мы позабавимся, наблюдая за всем этим», — подытожил Ярошук.

Статья 2 закона «О профессиональных союзах» устанавливает право граждан Беларуси «добровольно создавать по своему выбору профсоюзы, а также вступать в профсоюзы при условии соблюдения их уставов». Статья 4 этого же закона гласит, что «принадлежность или непринадлежность граждан к профсоюзам не влечет каких-либо ограничений их трудовых, социально-экономических, политических, личных прав и свобод, гарантируемых законодательством Республики Беларусь».

10 ноября Лукашенко на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Михаилом Ордой заявил, что частные предприятия, которые до конца текущего года не создадут у себя профсоюзные организации, будут ликвидированы.

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