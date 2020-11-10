Валютная выручка Беларуси сократилась на $4,5 миллиарда 10.11.2020, 14:28

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Это обусловлено рядом факторов.

В январе—сентябре валютная выручка Беларуси составила 26,5 млрд долларов и уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5 млрд долларов, или на 14,5%, свидетельствуют официальные статданные, пишет сайт naviny.by.

В том числе выручка от экспорта товаров составила 19,4 млрд долларов и уменьшилась на 17,1%, или на 4 млрд долларов, выручка от экспорта услуг составила 6,45 млрд долларов и сократилась на 6,4%, или на 444 млн долларов США.

По мнению экспертов, значительное сокращение валютной выручки в этом году обусловлено влиянием нескольких факторов:

уменьшением поставок российской нефти в Беларусь в первом квартале;

сокращением внешнего спроса на белорусские товары и услуги из-за пандемии;

снижением стоимости в мире сырьевых товаров (нефтепродуктов и калийных удобрений), которые экспортирует Беларусь.

Международные финансовые организации прогнозируют, что из-за уменьшения внешнего спроса на белорусские товары и услуги экономика страны в 2020 году сократится. Так, Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП Беларуси в этом году на 4%, Европейский банк реконструкции и развития — на 3%, Международный валютный фонд — на 3%.

Между тем Министерство экономики Беларуси рассчитывает не допустить снижения ВВП в текущем году и ожидает восстановления экономики во втором полугодии. За январь—сентябрь ВВП Беларуси снизился на 1,3%.

Белорусские экономисты полагают, что сокращение валютной выручки в текущем году будет иметь негативные последствия.

«Многие белорусские предприятия привлекали валютные кредиты, и естественно, что сокращение валютной выручки негативно сказывается на микроуровне — на возможностях предприятий платить по кредитам, повышать зарплату и уж тем более реализовывать инвестиционные проекты», — отметила в комментарии научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

Она также обратила внимание, что сокращение валютной выручки привело к снижению доходов белорусского бюджета, в который зачисляются вывозные пошлины на нефть, нефтепродукты и калийные удобрения, налог на прибыль предприятий-экспортеров.

В январе—сентябре поступления налога на прибыль составили 298,9 млн рублей и сократились на 506,8 млн рублей, или более чем в 2,5 раза по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года. Доходы от внешнеэкономической деятельности в январе—сентябре составили 2,73 млрд рублей и уменьшились на 776,5 млн рублей, или на 22,2% по сравнению показателем января—сентября 2019 года.

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