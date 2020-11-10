Президент Эстонии ушла на самоизоляцию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд до 16 ноября будет находиться на самоизоляции. Как сообщает сайт Charter97.org со ссылкой на эстонские СМИ, в прошлую пятницу она контактировала с заразившимся коронавирусом.
Все физические встречи Керсти Кальюлайд, запланированные на эту неделю, будут отменены.
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