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Президент Эстонии ушла на самоизоляцию

  • 10.11.2020, 15:00
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Президент Эстонии ушла на самоизоляцию
Керсти Кальюлайд

Все физические встречи Керсти Кальюлайд отменены.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд до 16 ноября будет находиться на самоизоляции. Как сообщает сайт Charter97.org со ссылкой на эстонские СМИ, в прошлую пятницу она контактировала с заразившимся коронавирусом.

Все физические встречи Керсти Кальюлайд, запланированные на эту неделю, будут отменены.

Как сообщалось ранее, коронавирусом заразился президент Украины Владимир Зеленский.

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