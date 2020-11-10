Теплый ветер над Атлантикой 1 10.11.2020, 15:24

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Европейцы отмечают победу Байдена.

"Европа коллективно вздохнула с облегчением. Теплая реакция Брюсселя и большинства столиц стран-членов ЕС в очередной раз подтвердила: больше, чем избранию Джо Байдена, Европа радуется предстоящему уходу президента Дональда Трампа", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung (перевод - inopressa.ru).

"Но почти все комментарии констатируют и очевидный факт: время после Трампа не будет таким же, как время до Трампа. За последние годы в трансатлантических отношениях изменилось многое из того, что никак не связано недружественной и непредсказуемой политикой Трампа по отношению к европейским партнерам", - отмечают авторы статьи Андреас Эрнст и Кристоф Г. Шмуц.

"Тем не менее есть надежда на то, что при Байдене трансатлантические отношения, мультилатерализм и идея "Запада" получат новый шанс. В частности, в поздравительном письме председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен упоминает в качестве совместных задач борьбу с пандемией, изменением климата и безопасность", - говорится в статье.

Канцлер Ангела Меркель, обращаясь к Байдену, отметила, что в будущем европейцы возьмут на себя больше ответственности за собственную безопасность. "Это, конечно, означает и увеличение расходов на собственную оборону. (...) Но то, что европейские правительства готовы сделать это на фоне того, как у них накапливаются огромные долги в связи с борьбой с экономическим кризисом, вызванным коронавирусом, маловероятно", - указывает издание.

Некоторые опасаются и краха проекта Эммануэля Макрона по созданию "стратегической автономии", который привлек большое внимание благодаря непредсказуемости Трампа. "Впрочем, госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон указывает, что избрание Байдена ничего не поменяет: Европа, по его словам, должна научиться рассчитывать прежде всего на саму себя".

"Многие сомневаются в будущем межпартийном консенсусе США относительно внешней политики. Поэтому неясной является и перспектива воскрешения крупного дипломатического успеха европейцев - потопленного Трампом ядерного соглашения с Ираном", - говорится в статье.

"Большое облегчение, вероятно, испытывает и торговое подразделение Еврокомиссии. США являются для ЕС важнейшим торговым партнером. (...) Трамп развязывал бесконечные споры или усиливал имеющиеся конфликты. (...) Положит ли Байден конец протекционистской повестке? Важный советника Байдена по торговым вопросам заявил недавно о желании окончить искусственные торговые споры, начатые правительством Трампа. По его словам, будущий президент Америки планирует снова укреплять сотрудничество с ЕС".

"Почти все представители ЕС выразили надежду на укрепление сотрудничества с США в борьбе с изменением климата. Байден действительно назвал ее одной из приоритетных задач и анонсировал возвращение США в Парижское соглашение по климату".

"И, наконец, в Брюсселе надеются, что избрание Байдена повысит давление на Великобританию в финальном рывке для заключения торгового соглашения с ЕС. Байден имеет ирландские корни и критически относится к "Брекзиту". В частности, он, вероятно, придает большое значение защите так называемого соглашения Страстной пятницы и миру на ирландском острове", - пишет Neue Zürcher Zeitung.

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