Промышленные товары все сильнее ложатся на склад 2 10.11.2020, 15:36

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Складские запасы бьют рекорды.

Чиновники как могут решают задачу по сглаживанию падения экономики. Побочным эффектом является рост складских запасов, пишет сайт banki24.by.

Основной метод оперативной оценки ВВП в Беларуси — производственный. Это значит, что каждый месяц статорганы определяют добавленную стоимость в целом по стране и в отдельных отраслях экономики.

Известно, что премьер Головченко хочет добиться нулевого падения ВВП по итогам 2020 года. Самый примитивный способ это сделать — нарастить выпуск продукции, что автоматически поднимет добавленную стоимость.

В сфере услуг административно нарастить выпуск очень сложно, так как трудно заставить покупателя употребить услуги, если они кажутся клиенту лишними.

Ручное наращивание выпуска гораздо лучше работает в сфере производства. Типичным примером является промышленность, в которой до 80% предприятий до сих пор принадлежит государству. Достаточно спустить планы сверху вниз и фабрики-заводы начнут выдавать на-гора море продукции.

Правда, у выпуска продукции без оглядки на желания и возможности покупателей есть неприятный побочный эффект — предприятия заваливают склады готовой продукцией и вымывают оборотку. На хранение тратятся деньги, а дефицит оборотки нужно покрывать либо из прибыли, либо за счет кредитов и займов.

Судя по отчетности за 9 месяцев, предприятием-рекордсменом является Белорусский металлургический завод в Жлобине. На 1 октября 2020-го у БМЗ краткосрочные обязательства были выше краткосрочных активов на 2,892 млрд BYN. Жлобинское предприятие многомиллионную задолженность по кредитам и займам и кредиторке.

Запасы готовой продукции в промышленности к 1 октября составили 5,057 млрд BYN, что эквивалентно 68,5% среднемесячного производства. Если сравнивать с уровнем складских запасов на 1 октября за всю пятилетку, то именно 2020 год выходит на первое место.

Интересно, что такая ситуация наблюдается с лета, когда в Беларуси сменилось правительство. В июле правительство попробовало сократить запасы вручную. Минфин разместил облигации на 200 млн BYN, а средства от продажи пустили на покупку технику для организаций АПК. Тем самым частично разгрузили склады в машиностроении.

Основные точки концентрации складских запасов в промышленности — это Минск и Минская область. В Минске складские запасы составили 1,256 млрд BYN, в Минской области — 1,297 млрд BYN.

В столице около 1,003 млрд BYN запасов накопил госсектор. Больше всего заморожено на складах производителей аппаратуры (186,8 млн BYN), машиностроителей (304,1 млн BYN) и производителей транспортных средств и оборудования (262,3 млн BYN).

В Минской области крупнейшие запасы концентрирует Жодино (488,2 млн BYN), а также Борисовский (145,9 млн BYN), Минский (165,8 млн BYN) и Пуховичский (109,1 млн BYN) районы.

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