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Промышленные товары все сильнее ложатся на склад

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  • 10.11.2020, 15:36
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Промышленные товары все сильнее ложатся на склад

Складские запасы бьют рекорды.

Чиновники как могут решают задачу по сглаживанию падения экономики. Побочным эффектом является рост складских запасов, пишет сайт banki24.by.

Основной метод оперативной оценки ВВП в Беларуси — производственный. Это значит, что каждый месяц статорганы определяют добавленную стоимость в целом по стране и в отдельных отраслях экономики.

Известно, что премьер Головченко хочет добиться нулевого падения ВВП по итогам 2020 года. Самый примитивный способ это сделать — нарастить выпуск продукции, что автоматически поднимет добавленную стоимость.

В сфере услуг административно нарастить выпуск очень сложно, так как трудно заставить покупателя употребить услуги, если они кажутся клиенту лишними.

Ручное наращивание выпуска гораздо лучше работает в сфере производства. Типичным примером является промышленность, в которой до 80% предприятий до сих пор принадлежит государству. Достаточно спустить планы сверху вниз и фабрики-заводы начнут выдавать на-гора море продукции.

Правда, у выпуска продукции без оглядки на желания и возможности покупателей есть неприятный побочный эффект — предприятия заваливают склады готовой продукцией и вымывают оборотку. На хранение тратятся деньги, а дефицит оборотки нужно покрывать либо из прибыли, либо за счет кредитов и займов.

Судя по отчетности за 9 месяцев, предприятием-рекордсменом является Белорусский металлургический завод в Жлобине. На 1 октября 2020-го у БМЗ краткосрочные обязательства были выше краткосрочных активов на 2,892 млрд BYN. Жлобинское предприятие многомиллионную задолженность по кредитам и займам и кредиторке.

Запасы готовой продукции в промышленности к 1 октября составили 5,057 млрд BYN, что эквивалентно 68,5% среднемесячного производства. Если сравнивать с уровнем складских запасов на 1 октября за всю пятилетку, то именно 2020 год выходит на первое место.

Интересно, что такая ситуация наблюдается с лета, когда в Беларуси сменилось правительство. В июле правительство попробовало сократить запасы вручную. Минфин разместил облигации на 200 млн BYN, а средства от продажи пустили на покупку технику для организаций АПК. Тем самым частично разгрузили склады в машиностроении.

Основные точки концентрации складских запасов в промышленности — это Минск и Минская область. В Минске складские запасы составили 1,256 млрд BYN, в Минской области — 1,297 млрд BYN.

В столице около 1,003 млрд BYN запасов накопил госсектор. Больше всего заморожено на складах производителей аппаратуры (186,8 млн BYN), машиностроителей (304,1 млн BYN) и производителей транспортных средств и оборудования (262,3 млн BYN).

В Минской области крупнейшие запасы концентрирует Жодино (488,2 млн BYN), а также Борисовский (145,9 млн BYN), Минский (165,8 млн BYN) и Пуховичский (109,1 млн BYN) районы.

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