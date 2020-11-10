«Арена Львов» может стать госпиталем для больных коронавирусом украинцев
- 10.11.2020, 17:09
Рассматривается вариант привлечения студентов-медиков и интернов к работе с ковид-больными.
Стадион "Арена Львов" могут использовать в качестве мобильного госпиталя, если все кровати в больницах Львовской области будут заполнены больными COVID-19.
Об этом заявил директор департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Орест Чемерис на брифинге, сообщает "Укринформ".
"Поручение касательно развертывания мобильных госпиталей дали всем территориям государства, поэтому мы рассматриваем как возможность спроткомплексы и "Арену Львов".
По его словам, сейчас общая загруженность коек с больными коронавирусом составляет 64,7%.
Также Чемерис сообщил, что рассматривается вариант привлечения студентов-медиков и интернов к работе с ковид-больными, если ситуация с пандемией в области ухудшится.
За все время пандемии на Львовщине подтверждено 34 304 случая инфицирования коронавирусом, из них 995 - летальные.