Беларуси нужны тысячи медиков, но власть их ни во что не ставит 10.11.2020, 17:25

иллюстрационное Фото: tut.by

Страна столкнулась с огромным дефицитом медицинских кадров.

"Уехал — назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал", — заявил в начале ноября Александр Лукашенко.

Посыл этот — для врачей, которые уезжают работать за границу.

Сегодня в Беларуси требуются тысячи медицинских работников, но никаких других методов по решению проблемы, кроме угроз, власти пока не применяют.

"Еврорадио" изучило, каких медработников и на какие деньги ищут в Беларуси.

Только 20% вакансий — на зарплату в 1000 рублей

На 10 ноября в Беларуси зарегистрировано 2753 вакансии для врачей-специалистов и еще около трехсот — для помощников врачей [например, фельдшеров. — Еврорадио].

Многие медицинские учреждения ищут врачей не на целую ставку. Например, в агрогородке Мирный в центр реабилитации требуется медик на 0,15 ставки. Зарплата — от 65 рублей. В месяц.

В больнице Гомеля нужен врач-ревматолог на четверть ставки. Обещанный доход — от 93,75 рубля.

Часто даже на целую ставку предлагают зарплату около минимальной: порядка 375 рублей. В том числе — для специалистов в небольших поликлиниках или больницах в областных центрах.

Приблизительно каждая пятая вакансия обещает зарплату от 1000 рублей, выше 1,5 тысячи — каждая 52-я(!).

Судя по распределению вакансий, большую нехватку врачей испытывают в Брестской и Гомельской областях, а также в Минске.

Кроме того, Беларуси нужны почти три тысячи медсестер (зарплату в 1000 рублей предлагают только в одном месте) и чуть меньше двух тысяч санитаров (максимум — 600 рублей). Таким образом, общий дефицит медицинских кадров всех звеньев — немногим менее восьми тысяч.

"Шесть лет учебы, а зарплата — меньше, чем на заводе"

Как объясняет журналистам врач одной из больниц Витебска Владислав (имя изменено по просьбе собеседника), лично он острой нехватки коллег не ощущает, хотя и признает дефицит медсестер, особенно в реанимационных отделениях.

"Многие знакомые, однокурсники уехали работать в Россию, еще до пандемии. Поскольку, не смотря на всю критику российской медицины, зарплаты там, даже в небольших городах, существенно выше. Если в России было сказано, что врач должен получать 200% от средней зарплаты по региону, то у нас заявлена зарплата в 80% от производственной сферы. Причем это средняя зарплата на количество врачей, несмотря на количество ставок, которые они занимают", — говорит Владислав.

Большинство врачей, отмечает он, работает на полторы и более ставок. Это единственный выход получать более-менее нормальный доход.

"То есть врач, обучавшийся шесть лет в университете, год в интернатуре и много лет продолжая учиться во время практики, должен работать в полтора раза больше и получить зарплату меньше, чем работник завода со средним образованием", — добавляет медик.

По словам Владислава, медсестер не хватает как из-за невысоких зарплат, так и из-за тяжелой работы и частых ночных дежурств. И приводит пример: хирург высшей категории может зарабатывать полторы тысячи рублей, второй или без категории — около 1200, а врач терапевтического профиля — до 1200. И это на те же полторы ставки. То есть при работе в нормальном графике доходы куда меньше.

Недавнюю попытку решить проблему с уровнем зарплат медиков и других бюджетников — указ Александра Лукашенко — Владислав оценивает негативно: "Он ситуацию по зарплате не улучшил, а в некоторых случаях даже ухудшил".

"Во время пандемии работа изменилась в разы. Нагрузка стала колоссальной, возрастные врачи и медсестры, боясь заболеть, перешли на работу, не связанную с инфекцией, или на пенсию. Обещанные ковидные доплаты получить не так просто. Каждый случай нужно подтверждать, для этого нужно выполнять тесты на ковид, а они могут отсутствовать или запрещаться руководством. Кроме того, тесты не обладают достаточной чувствительностью и даже в очевидных случаях, когда с одинаковыми симптомами поступают члены одной семьи, в одном случае дают положительный, в другом отрицательный результат. Пациент считается ковидным (для доплат) не с момента заболевания или поступления в больницу или на прием в поликлинику, а с момента выполнения теста. Пациент поступает в субботу, тест по организационным причинам делается в понедельник, результат положительный — доплаты будут только с понедельника, то есть медики скорой, дежурные в субботу и воскресенье с ковидом якобы и не работали",— объясняет доктор.

Есть и другие механизмы, как "схитрить" и урезать доплаты, добавляет Владислав:

"Такие хитрости с честно заработанными доплатами усилили недоверие медиков к Минздраву, и сейчас все в ожидании, когда доплаты внезапно уберут. На такой случай многие знакомые уже выполнили все необходимые условия для подтверждения диплома в России, чтобы можно было быстро уехать".

По мнению Владислава, угроза закрыть границы для врачей не остановит специалистов от эмиграции.

"Есть примеры, когда врачи уезжали в Подмосковье или небольшие города возле Питера и за несколько лет строили жилье в самой Москве или Питере", — отмечает врач.

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