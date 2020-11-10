Что незаметно подкрадывается к России Алексей Копытько

10.11.2020, 17:31

Жировая прослойка истончается.

На самом деле, в РФ вполне заметно и ощутимо подкрадывается тот самый зверек… За 10 месяцев текущего года федеральный бюджет Российской Федерации получил от нефтегазовых доходов на 2 триллиона 348,5 млрд российских рублей меньше, чем за аналогичный период 2019 г. А за год будет недополучено примерно 35-37% от доходов прошлого года в рублях. И что важно — российский рубль просел к доллару на 23% с начала года.

Федеральный бюджет РФ страны-агрессора уже категорически не выполнен. А именно из него затыкались дырки и дырочки в бюджетах регионов. Теперь же для этих целей приходится «доить» стратегическую «кубышку» — Фонд национального благосостояния.

На днях компания «Газпром-нефть» обрадовала подрядчиков новостью — в 2021 г. предлагается сохранить полугодовую рассрочку по оплате контрактов, т.е., временную форсмажорную меру от безысходности превращают в рутинную практику.

В переводе общепонятный язык это означает, что оплата за уже выполненную работу поступит в течение 180 дней. Наверное. Кроме этого «Газпром» заявил, что де-факто обнулил все затраты на проекты, которые не генерируют сиюминутную прибыль. Т.е., разведки, бурения и т.д. Это очень больно аукнется через пару лет.

Суммарный дефицит региональных бюджетов РФ в 2020 г. оценивают примерно в 830 млрд. руб. Ввиду ситуации с коронавирусом, в 2021 году радикальные улучшения не прогнозируются. При этом объем трансфертов из федбюджета в регионы снизится в 6 раз: с 782 до 130 млрд рублей. Чего явно не хватит даже по мелочи закрыть образовавшиеся бреши. Значит, будут расти долги, увеличиваться дыры, возрастёт конфликтность.

На прошлой неделе появилась новость о «неплатежспособности» Ингушетии. Слово «банкротство» власти РФ не используют из имиджевых соображений. Но суть в том, что долги региона федеральному бюджету уже на треть превзошли ВСЕ полученные доходы. Т.е., это «регион-паразит». Спасает только то, что он микроскопический в экономическом плане.

Долг Ингушетии — 3,3 млрд руб., при доходах в 2,65 млрд.

Для сравнения — на решение проблем с водой в оккупированном Крыму РФ собирается направить 50 млрд. руб. Представляете, как радуются ингуши? И не только они.

Ибо в глубочайшей долговой яме — Мордовия, Псков, Орел, Смоленск, Курган и ряд других регионов.

Из этого не следует, что Россия буквально завтра развалится. Но жировая прослойка истончается, вследствие дефицита ресурсов исчезает возможность гибко и быстро реагировать, что критически важно в процессе одновременной игры на многих площадках.

При накоплении проблем неизбежно начнутся срывы…

Алексей Копытько, «Информационное сопротивление»

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