Что будет, если все «умные» уедут из Беларуси, как предлагает Лукашенко 24 10.11.2020, 17:52

6,019

Страна может потерять огромную часть ВВП.

6 ноября Лукашенко распорядился не пускать в Беларусь тех «умных», которые выехали из страны в «это непростое время». Его заявление было адресовано прежде всего врачам. Еще раньше чиновники разного уровня советовали недовольным «уезжать», пишет сайт «Радыё Свабода».

В октябре в МВД заявили, что Беларусь покинули уже 13 тысяч человек. Это те, кто выехал в Польшу, в Украину, Литву и Латвию. Статистика не учитывает тех, кто уехал в Россию, так как границы с этой страной нет. Также известно о 1200 айтишниках, которые выехали в Украину, поэтому сейчас эта цифра может быть гораздо больше.

Как это влияет на экономику

Внутренний валовой продукт каждой страны зависит от количества людей, работающих в этой стране. Об этом рассказывает финансовый аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

«Чем больше людей работают, тем больше ВВП. Формула ВВП — это производительность труда, умноженная на количество тех, кто работает. Если меньше работают — меньший прирост экономики. Как правило, уезжают люди наиболее профессиональные и востребованные. У них, как правило, самая высокая производительность труда. Когда наиболее квалифицированные уезжают снижается производство», — говорит Вадим Иосуб.

Он добавляет, что «среди тех же врачей есть уникальные специалисты». Если такие узкие специалисты будут уезжать, «некому будет лечить некоторых пациентов».

Беларусь долгое время рекламировала свои медицинские услуги на экспорт. На операции ехали как раз к таким узким специалистам.

«Раньше выезжали рабочие в Россию, в Польшу. Это могли быть какие-то сезонные работы, работа на стройке, не самая квалифицированная работа. А теперь возможен уход квалифицированных специалистов, ІТ-сектора, врачей. Экономика это быстро почувствует, что отразится на средних зарплатах», — констатирует Вадим Иосуб.

Также экономист отмечает, что есть разница между «трудовой миграцией» и «выдавливанием людей из страны». Во втором варианте люди будут работать и жить за границей, и Беларусь от этого ничего экономически не получит.

«Ведь раньше люди работали за границей, но деньги присылались сюда», — сравнивает специалист.

Что говорят цифры

Доля ИТ во внутреннем валовом продукте Беларуси — 6,5%. Сейчас многие ИТ-компании если еще не переехали за границу, то думают о релокации. Если все ИТ-компании уедут, ВВП потеряет 8,5 миллиарда рублей.

Вторая сфера, по которой сначала ударила эпидемия коронавируса, а затем внутренний политический кризис, — среднее и мелкое предпринимательство. Доля этой отрасли в ВВП - 26,1%, или 34,4 миллиарда рублей, по данным на 2019 год. Именно об этой категории власть часто говорит «пузатые буржуи».

Таким образом, если все «яйцеголовые» и «пузатые буржуи» выведут свои бизнесы из Беларуси, ВВП потеряет более трети. А если учесть, что эти сферы экономики не закредитованы государством, как промышленность и сельское хозяйство, — то гораздо больше.

Люди же, работающие в сфере госуправления, силовом блоке и в государственном образовании, живут за счет бюджета, который формируется, в том числе, за счет налогов «яйцеголовых» и «пузатых буржуев».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».