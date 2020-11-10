Азербайджан опубликовал видео беседы Алиева с Путиным, в которой упоминаются турецкие миротворцы 10.11.2020, 18:06

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фото: ru.president.az

Москва отрицала обсуждение этого.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев опубликовал видеозапись беседы с Владимиром Путиным, в которой упоминаются турецкие миротворцы. Видео появилось на сайте президента Азербайджана, сообщает сайт The Insider.

На записи лидеры двух стран в формате видеоконференции обсуждают подписание соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Среди прочего Алиев упоминает совместную миротворческую миссию России и Турции.

«Хотел бы также выразить благодарность сегодня президенту Турецкой Республики господину Реджепу Тайипу Эрдогану за его активное участие в деле политического урегулирования конфликта и одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции. Тем самым, мы создаем новый совершенный формат взаимодействия в регионе не только в рамках урегулирования конфликта, но и будущего развития», — заявил Алиев.

Напомним, после совместного заявления Азербайджана, Армении и России о прекращении огня в Нагорном Карабахе Алиев заявил, что в миротворческой миссии в НКР будет участвовать Турция. После этого в российском МИДе и Кремле заявили, что в Нагорном Карабахе будут размещены только российские миротворцы, а вопрос участия в операции Турции на переговорах не поднимался.

Напомним, минувшей ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян и президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин сделали заявление о том, что 10 ноября будет полностью прекращен огонь и боевые действия в Нагорном Карабахе. Согласно заключенным договоренностям, Армения передает Азербайджану территории, которые удерживала до недавнего времени. Среди них Агдамский район, Кельбаджарский район, Лачинский район и часть Газахского района. Кроме того, Ереван выводит свои войска из Нагорного Карабаха. Армянские военные вернутся домой через Лачинский коридор под охраной российских миротворцев.

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