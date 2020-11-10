Польша начала подготовку к массовой вакцинации от коронавируса 2 10.11.2020, 18:16

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Фото: PAP

Вакцинация должна начаться в 2021 году.

Премьер-министр Польши Матуеш Моравецкий распорядился подготовить инфраструктуру для массовой вакцинации от коронавируса к началу 2021 года, передает «Польское радио».

«Польше наравне с другими странами-членами ЕС обеспечен доступ к вакцине. На среду запланировано подписание договора с компаниями-производителями на поставки препарата», — рассказал Моравецкий. Премьер-министр Польши выразил удовлетворение в связи с прогрессом в разработке эффективной вакцины от коронавируса.

Напомним, потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, во время испытаний показала более чем 90%-ую эффективность. До середины ноября будет идти сбор информации и данных о безопасности вакцины, затем всю информацию передадут в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США.

Если американский регулятор в срочном порядке одобрит вакцину, то первые ее дозы смогут получить медицинские сотрудники уже к концу этого года.

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