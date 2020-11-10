Ученые: Ледники Китая тают с «шокирующей» скоростью 5 10.11.2020, 18:37

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фото с сайта: golos.ua

Самый большой ледник отступил на 450 метров с 1950-х годов.

Ученые заявили о том, что ледники в горном хребте Циляньшань, который входит в горную систему Наньшань, тают с «шокирующей» скоростью. По их словам, самый большой ледник на северо-востоке Тибетского нагорья отступил на 450 метров с 1950-х годов, когда начались наблюдения за ним, сообщает Reuters.

Ледник площадью 20 квадратных километров известен под названием Лаохугоу №12. Ученые отмечают, что его поверхность пересекают родники талой воды. Площадь ледника уменьшилась на 7%, в последние годы таяние ускорилось. Настолько же пугающим является потеря толщины ледника: из-за повышения температуры исчезло примерно 13 метров льда.

Тибетское плато еще называют Третьим полюсом Земли из-за количества льда, который находится здесь. Но с 1950-х годов температура в регионе выросла в среднем на 1,5 градуса Цельсия. Дальнейшее потепление поставит ледники под угрозу исчезновения.

По данным Китайской академии наук, отступление ледников в 1990-2010 годах было на 50% более быстрым, чем в 1956-1990. Потоки воды возле конечной точки стока Лаохугоу №12 сейчас в два раза больше, чем 60 лет назад. Это привело к тому, что недалеко от городского уезда Дуньхуана вода из гор впервые за 300 лет образовала озеро в пустыне.

Вместе с тем, таяние ледников это не единственное последствие глобального потепления. Снегопадов и дождей стало гораздо меньше, чем раньше. Поэтому, даже несмотря на таяние льда, местные фермеры могут столкнутся с дефицитом воды, которая необходима им для выращивания растений и животных.

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