Студентам сообщили, что БГУ c 11 ноября переходит на дистанционное обучение 2 10.11.2020, 18:47

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Переход на дистанционное обучение связан с коронавирусом.

Второй раз за год университет переходит на дистанционное обучение, причина все та же — коронавирус, передает tut.by.

«Уважаемые коллеги и студенты, с 11 ноября 2020 по 31 декабря 2020 года образовательный процесс организуется с применением ИКТ с учетом эпидемиологической обстановки на факультетах — приказ ректора от 10.11.2020 № 594-ОД. Дополнительная информация будет проходить в чатах старост, так как процесс обучения будет корректироваться, особенно для 1-го курса», — сообщается в телеграм-канале Декан ФПМИ БГУ.

Как сообщила во вторник пресс-служба Минздрава, в Беларуси 108 тыс. 300 человек с положительным тестом на COVID-19. Прирост за последние сутки — 1038 случаев. Это рекордное количество новых инфицированных за все время распространения инфекции, впервые с конца февраля показатель преодолел тысячный рубеж. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1016 пациентов с коронавирусной инфекцией — это плюс пять человек за последние сутки.

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