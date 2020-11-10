На белорусской границе закрыт каждый третий пункт пропуска 10.11.2020, 19:06

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Иллюстрационное фото: newsgomel.by

Где сейчас можно выехать и въехать.

Госпогранкомитет сообщает: из-за коронавируса закрыты 9 пунктов пропуска на границе. Всего в Беларуси 26 международных и межгосударственных пунктов пропуска: 2 — на границе с Латвией, 6 — с Литвой, 6 — с Польшей и 12 — с Украиной. Получается, что сейчас не работает каждый третий, пишет the-village.me.

Причем не работают сопредельные пункты пропуска — то есть те, что расположены по ту сторону белорусской границы.

Так, сейчас не работают эти пункты.

На границе с УКРАИНОЙ: Томашовка (сопредельный украинский пункт — Пулемец), Олтуш (Пища), Невель (Прикладники), Верхний Теребежов (Городище), Глушкевичи (Майдан Копищенский).

На границе с ПОЛЬШЕЙ: Песчатка (Половцы), Домачево (Славатыче).

На границе с ЛИТВОЙ: Видзы (Твярячюс), Лоша (Шумскас).

На границе с Латвией оба погранперехода работают.

Ранее Госпогранкомитет рекомендовал гражданам и постоянно проживающим в стране иностранцам отказаться от поездок за рубеж. Особенно в сопредельные страны ввиду прогнозируемого закрытия ими своих границ по аналогии с действиями Литвы, которая прекращает пропуск иностранцев на въезд и вводит всеобщий карантин как минимум до 29 ноября.

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