Как бизнес может остроумно ответить на затею Таракана 15 Василь Верас

10.11.2020, 19:11

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Затея узурпатора вернется к нему бумерангом.

Правитель Беларуси разродился очередной идеей из серии “хорошо забытое старое”. Он вспомнил, что еще 5 лет назад собирался создать первички профсоюзов на всех частных предприятиях. И приказал сделать это в кратчайшие сроки. А не то…

— Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, то эти частные предприятия будут ликвидированы. Вы должны внести эти предложения. Шутить мы не будем больше, – заявил Лукашенко.

Частные компании попадают в дурацкую ситуацию. Профсоюзные организации должны создаваться снизу – по инициативе работников, а не по приказу руководства. Но что делать, если такой инициативы нет, а отсутствие первички действительно будет грозить закрытием предприятия?

Выход есть: организовать-таки вступление работников – но не в провластную Федерацию профсоюзов Беларуси, а в Белорусский независимый профсоюз или профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (туда принимают и представителей других отраслей), или любой другой профсоюз, не аффилированный с государством.

И тогда затея Лукашенко вернется к нему бумерангом – ростом численности независимых профсоюзов.

Василь Верас, «Солидарность»

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