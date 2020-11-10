В США будут лечить COVID-19 экспериментальным препаратом на основе антител
- 10.11.2020, 19:22
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Препарат Eli Lilly все еще проходит дополнительные испытания.
Управление по санитарному надзору и качеству пищевых продуктов разрешило использовать экспериментальный препарат Eli Lilly на основе антител при лечении коронавируса в США. Препарат могут применять в случае необходимости.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на американское издание Associated Press.
Экспериментальный препарат американские врачи могут назначать для людей от 12 лет и старше, которые имеют легкую или умеренную форму COVID-19 и не требуют госпитализации. Препарат вводят единоразово через капельницу.
Отмечается, что препарат Eli Lilly все еще проходит дополнительные испытания для установления его безопасности и эффективности.
"Это похоже на лечение, которое президент Дональд Трамп получил после заражения коронавирусом в прошлом месяце", - пояснили в AP.