В США будут лечить COVID-19 экспериментальным препаратом на основе антител 10.11.2020, 19:22

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Фото: elilillyandco/facebook.com

Препарат Eli Lilly все еще проходит дополнительные испытания.

Управление по санитарному надзору и качеству пищевых продуктов разрешило использовать экспериментальный препарат Eli Lilly на основе антител при лечении коронавируса в США. Препарат могут применять в случае необходимости.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на американское издание Associated Press.

Экспериментальный препарат американские врачи могут назначать для людей от 12 лет и старше, которые имеют легкую или умеренную форму COVID-19 и не требуют госпитализации. Препарат вводят единоразово через капельницу.

Отмечается, что препарат Eli Lilly все еще проходит дополнительные испытания для установления его безопасности и эффективности.

"Это похоже на лечение, которое президент Дональд Трамп получил после заражения коронавирусом в прошлом месяце", - пояснили в AP.

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