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В среду в Беларуси ожидается до +6°С

  • 10.11.2020, 19:50
В среду в Беларуси ожидается до +6°С

Будет облачно с прояснениями.

До 4 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 11 ноября, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. В отдельных районах ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Местами прогнозируется туман, ночью и утром слабый гололед. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью составит от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем будет 1-6 градусов тепла.

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