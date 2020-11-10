CNBC: Победа Байдена выйдет России боком 1 10.11.2020, 20:28

1,256

Как итоги выборов повлияют на отношения между США и Россией.

В понедельник, 9 ноября, Кремль заявил, что, прежде чем комментировать итоги президентских выборов в Соединенных Штатах, необходимо дождаться объявления официальных результатов.

Это сообщение Кремля поступило уже после того, как европейские лидеры поздравили Байдена с победой.

По словам представителей Кремля, они обратили внимание на то, что Дональд Трамп анонсировал определенные юридические процедуры, связанные с голосованием.

По словам аналитиков, в то время как многие европейские лидеры поздравили Байдена с победой, выразив желание возобновить добрые отношения с Соединенными Штатами и конструктивно работать с новой администрацией, Россия никак не прокомментировала прогнозируемую победу Байдена, который за выходные так не получил поздравлений от президента Владимира Путина, пишет CNBC (перевод - inosmi.ru).

Сложившаяся ситуация резко контрастирует с тем, как обстояли дела в 2016 году, когда Кремль одним из первых поздравил Трампа с победой.

В понедельник, 9 ноября, Кремль выступил с осторожным заявлением. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что необходимо дождаться объявления официальных результатов выборов, прежде чем их комментировать, и что Трамп анонсировал какие-то юридические шаги, имеющие непосредственное отношение к голосованию.

В беседе с репортерами Песков добавил, что Путин неоднократно говорил о том, что он готов работать с любым лидером Соединенных Штатов. По словам Пескова, Россия надеется, что ей удастся наладить диалог с новой американской администрацией и найти способ нормализовать отношения.

Избранный президент обеспечил себе победу в субботу, 7 ноября, набрав большинство голосов в таких ключевых штатах, как Пенсильвания и Невада.

Отсутствие поздравлений со стороны Москвы не могло остаться незамеченным для тех, кто наблюдает за Россией.

«Мне кажется, Путин пытается отправить сигнал, что России все равно, что происходит в Соединенных Штатах, что каким-то образом Россия находится над всем происходящим», — отметил Тимоти Эш (Timothy Ash), старший стратег по развивающимся рынкам в Bluebay Asset Management, в своей записке в воскресенье, 8 ноября.

«Это нелепо, учитывая, что Путин контролировал программу в 2016 году, посадив Трампа в Белый дом, и изо всех сил старался добиться его переизбрания», — добавил Эш, напомнив о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, в результате которых Трамп возглавил страну.

Действительно, несмотря на сохраняющиеся экономические санкции, введенные Соединенными Штатами против России за ее вмешательство в американские выборы, а также за аннексию Крыма, за ее роль в пророссийском восстании на востоке Украины, за предположительную причастность к применению вещества нервно-паралитического действия на территории Соединенного Королевства и другие преступления, — Путин, очевидно, наладил близкие отношения с Дональдом Трампом.

Уходящий в отставку президент США вызвал бурю негодования в 2018 году, когда после саммита с Путиным в Хельсинки Трамп заявил, что он верит словам Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы 2016 года, — несмотря на данные и рекомендации американского разведывательного сообщества.

Теперь в российско-американских отношениях, вероятно, произойдут изменения. По словам аналитиков, с которыми удалось побеседовать репортерам CNBC, они ожидают, что победа Байдена как минимум усилит напряженность в отношениях между Вашингтоном и Москвой и увеличит вероятность введения новых санкций против России.

В пятницу, 6 ноября, эксперты из компании по оценке рисков Teneo Intelligence сообщили, что они ожидают укрепления сотрудничества Байдена и Европы в таких глобальных вопросах, как «противостояние Китаю, России, а также изменение климата».

В своем отчете группа аналитиков во главе с Муджтабой Рахманом (Mujtaba Rahman), руководителем европейского отдела, прогнозирует «укрепление сотрудничества в вопросе жесткой позиции по отношению к Кремлю, а также политики в отношении Украины и Белоруссии», а также «значительный прогресс» в отношениях с международными союзниками касательно НАТО, двусторонней торговли и Ирана.

Как сказал политический аналитик Антон Барбашин, на этом фоне «избрание Байдена вряд ли можно назвать отличной новостью» для Кремля. «Кремлю хорошо известно, что Байден и, что еще важнее, его команда решительно настроены занять значительно более жесткую позицию в вопросе противостояния влиянию России в Европе, в российском ближнем зарубежье и на международной арене», — сказал он в понедельник, 9 ноября.

«Санкции будут одним из самых актуальных вопросов для Кремля, если администрация Байдена попытается ввести новые меры. Сейчас нет четкого понимания того, какого рода санкции Байден может попытаться ввести. Но вряд ли есть такой сценарий, в котором Кремль от этого не пострадает».

«Жесткая линия в отношении России»

Любые смягчения экономических санкций против России, скорее всего, будут связаны с прогрессом в урегулировании конфликта вокруг Крыма, а также на востоке Украины (где две пророссийские области объявили себя республиками).

Москве и Киеву до сих пор не удается заключить мирное соглашение, несмотря на попытки Германии и Франции помочь им в этом. Хольгер Шмидинг (Holger Schmieding), старший экономист банка Berenberg, отметил, что Байден, скорее всего, постарается предотвратить новую агрессию России в отношении Украины.

Шмидинг подчеркнул, что как «ведущий член» комитета Сената по международным отношениям, Байден хорошо разбирается в особенностях конфликтов в этом регионе.

«Из этого также следует, что он будет придерживаться жесткой линии в отношении России, стараясь предотвратить дальнейшую агрессию против или вмешательство в дела Украины и других стран», — сказал Шмидинг в интервью CNBC в понедельник.

«Байден хорошо знает Европу. В отличие от Трампа он не испытывает симпатии к самопровозглашенным «сильным лидерам», таким как Путин. Он твердо поддерживает НАТО и Евросоюз».

Степень готовности Байдена защищать Европу от любой потенциальной агрессии со стороны России найдет отражение в той позиции, которую он займет в отношении НАТО — военного альянса, члены которого (особенно Германия) неоднократно становились мишенями критики Трампа, который обвинял их в слишком скромных расходах на оборону.

«Ходят слухи о том, что вскоре после начала работы администрации Байдена пройдет саммит НАТО, который должен стать сигналом превосходства трансатлантических отношений и быстро сменить тон общения, характерный для периода правления Трампа», — сказал Крис Скалуба (Chris Skaluba), бывший чиновник Министерства обороны США и директор Трансатлантической инициативы по вопросам безопасности Атлантического совета.

«Стоит ожидать, что в ближайшее время будут предприняты попытки налаживания отношений между США и Евросоюзом».

Скалуба добавил, что сейчас внимание нужно будет обратить на то, отменит ли Байден решение о выводе тысяч американских военных из Германии. «Если он это сделает, это станет первым шагом к тому, чтобы в Европе гарантированно были адекватные ресурсы для сдерживания России, — сказал он. — Любое другое решение продемонстрирует разрыв между риторикой и ресурсами, а это станет предвестником дальнейшего роста напряженности — хотя и более вежливой — в трансатлантических отношениях».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».