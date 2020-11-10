Названо главное событие в мировой экономике в следующем году 10.11.2020, 21:41

2,101

Экономисты считают это признаком оптимизма инвесторов.

Опрошенные CNBC аналитики назвали разработку вакцины от коронавируса и новости о ней главным событием следующего года, способным оказывать влияние на экономику и мировые рынки.

Американский фондовый рынок показал рост 10 ноября на фоне сообщений об успешных испытаниях вакцин сразу от двух компаний: американской Pfizer и немецкой BioNTech. Экономисты считают это признаком оптимизма инвесторов.

При этом дорожают в основном акции банков и традиционных компаний. Представители технологического сектора (за исключением фармацевтических компаний), напротив, падают в цене, что можно расценить как свидетельство окончания ажиотажного спроса на стартапы.

В ближайшие месяцы настроение рынков будет во многом определяться успешностью борьбы правительств разных стран с распространением коронавируса. Еще одним фактором должны стать действия новой администрации США. Если Джо Байден, ставший победителем выборов, поспособствует выделению новых мер помощи, экономика получит дополнительное стимулирование, что обязательно отразится на котировках, отмечают аналитики.

Коронавирус и президентские выборы в США в последнее время оставались двумя основными источниками неопределенности, и их устранение в той или иной мере поспособствует переходу инвесторов из облигаций, считающихся менее рискованными активами, в акции, доходность по которым не фиксирована.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».