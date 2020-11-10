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В Минске задержан журналист Олег Груздилович

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  • 10.11.2020, 22:02
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В Минске задержан журналист Олег Груздилович
Олег Груздилович
Фото: t.me/radiosvaboda

Его забрали прямо из дома.

Вечером 10 ноября в Минске был задержан журналист Олег Груздилович. Его забрали прямо из дома, сообщает «Радыё Свабода».

Милиционеры пришли в 19.30 в квартиру Груздиловича и продемонстрировали ему снимки с акции протеста 25 октября в Минске, на которых он был заснят.

«Сказали, что нужно что-то еще уточнить, и отвезли его во Фрунзенское РУВД, где его якобы ждет участковый», — сообщила жена Олега Марианна.

25 октября Олег Груздилович имел редакционное задание для работы на акции протеста от газеты «Народная Воля».

Белорусская ассоциация журналистов ранее сообщила, что на сегодняшний день под арестом остаются 16 журналистов, включая двоих сотрудников БелаПАН.

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