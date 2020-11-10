Жители Жлобина записали сильное обращение ко всем белорусам1
- 10.11.2020, 22:54
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Жлобинчане молчать не собираются.
Жители Жлобина записали сильное обращение ко всем белорусам.
Обращение опубликовал телеграм-канал «Баста!».
«Открытое обращение жителей города Жлобина!
В ситуации, когда тишина равна поддержке, мы не можем молчать. В нашей стране такой уровень беззакония и насилия, что молчать может лишь тот, кто это поддерживает. Жлобинчане молчать не собираются.
Наше обращение - знак уважения и солидарности со всеми честными людьми нашей страны, со смелыми заводчанами и жителями нашего любимого города.
Мы хотим передать эстафету гласности, открытости и честности всем нашим соседям: Рогачёв, Светлогорск, Буда-Кошелёво, Речица и все другие районные и областные центры нашей любимой Беларуси. Примите эту эстафету! Говорите честно и открыто! Хватит бояться - пора объединяться».