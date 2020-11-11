«Совокупность этих трех факторов вынудит Лукашенко сдаться» 5 11.11.2020, 8:24

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Фото: ТАСС

Протестные настроения в Беларуси будут только расти.

В воскресенье 8 ноября в Минске силовики устроили массовый хапун, задержав в целом по стране более тысячи человек.

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии udf.by отметил, что, несмотря на это, протестные настроения будут расти и в том числе обретать и другие формы.

«Это не значит, что протестные настроения исчезают: вероятно, они будут обретать какие-то другие формы и накапливаться», – сказал Казакевич.

Сохранению протестных настроений способствуют власти.

«Чтобы протестные настроения спали, должны быть решены проблемы, которые их вызвали. Пока мы видим, что власти в данном направлении не продвинулись», – считает Казакевич.

Что может принудить режим к сдаче?

«Совокупность факторов. Протестное давление будет иметь эффект только в случае долгосрочного характера. Еще более усложнить положение власти может экономическая ситуация. Плюс внешнее давление. Совокупность этих трех факторов с высокой степенью вероятности может вынудить власти сдаться», – полагает Казакевич.

Казакевич добавил, что протесты в Беларуси уже привели к таким результатам, как делигитимация Лукашенко, ослабление его позиций внутри страны и за ее пределами, деорганизация вертикали.

Политический деятель Виктор Корнеенко отметил, что переломный момент в белорусских протестах пока был только один.

«9 августа, когда с особым цинизмом и наглостью были сфальсифицированы результаты президентских выборов, что запустило весь процесс. Больше Беларусь прежней не будет. Лукашенко недавно выдал свое желание: чтобы все было так, как до выборов. Но так уже не будет. Протесты примут другие формы, а у режима нет ответов на вопрос, как успокоить людей», – сказал Корнеенко.

Он не берется прогнозировать, что будет происходить дальше и в какие формы выльется «ненависть большинства людей к режиму Лукашенко». Но вернуть прежнюю лояльность общества властям уже не удастся.

«Триггером к новому всплеску протеста может стать экономический кризис и забастовка: ОМОН к станкам не поставишь, у них руки не для это сделаны», – считает Корнеенко.

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