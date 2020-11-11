Марк Галеотти: Путин утратил прежний энтузиазм и уверенность в своем влиянии 1 11.11.2020, 8:45

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Марк Галеотти

На вершине российской власти рождаются слухи, дестабилизирующие ее систему.

Ходят слухи, что у Владимира Путина болезнь Паркинсона, и что в январе он уйдет в отставку. Беда в том, что какие-то слухи ходят всегда: то якобы у него рак, то он якобы находится в Швейцарии, где у него родился внебрачный ребенок, то он якобы умер. Весьма маловероятно, что в этих сегодняшних слухах есть что-то особенное, но они свидетельствуют о том, как в условиях строгой секретности на вершине российской системы рождаются слухи, оказывающие дестабилизирующее влияние, и насколько важна судьба этого одного человека, пишет в статье для The Telegraph Марк Галеотти, эксперт по России и автор книги «Нам нужно говорить о Путине» (перевод - inosmi.ru).

Последние заявления, похоже, исходят от российского аналитика, который уже много лет предсказывает скорый уход Путина, и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, как и положено, их опроверг. Если постоянно предсказывать проблемы со здоровьем у 68-летнего человека, то в итоге в один прекрасный день предсказания сбудутся.

Но Путин, как известно, заботится о себе, и, как известно, о нем хорошо заботятся и другие. Сейчас, например, все, кто с ним встречаются, сначала должны пройти двухнедельный карантин, а если они приезжают в его загородную резиденцию под Москвой, где он проводит большую часть своего времени, им приходится еще и проходить через дезинфекционный туннель. Правда, есть видеоматериалы, в которых якобы можно заметить, что у него дергаются ноги, и некоторые предположения, что он, похоже, испытывает дискомфорт. Хотя о принятых в этом году поправках в конституцию говорили уже давно, то, как их проталкивают, выглядит поспешным.

Похоже, он действительно утратил свой прежний энтузиазм и уверенность в своем влиянии и власти. Однако мы не знаем, что все это значит на самом деле. Вместо этого мы полагаемся на намеки, слухи и зачастую сомнительные интерпретации — то видеоклипа, то случайного комментария. Все это странным образом напоминает кремлинологию 1970-х годов, когда аналитики изучали, в каком порядке стояли на трибуне мавзолея Ленина престарелые члены Политбюро во время парадов, пытаясь угадать их место в иерархии.

По мнению тех, кто наблюдает за Россией, это означает не просто беспокойство. Это означает, что все — от коммерческих сделок до выработки политики — может зависеть от того, чьим непроверенным заявлениям или досужим домыслам вы верите, и что в Москве полно людей, готовых заявить, что у них есть источник инсайдерской информации в администрации президента или хорошо информированный источник рядом с доверенным лицом Путина.

Но значимость слухов подчеркивает и то, как выросла эта система в образе Путина. Его приятели доминируют на политической и деловой арене, его личные приоритеты стали государственными, и без реальной идеологии культ его личности стал основой легитимности режима.

Когда-нибудь Путин покинет свой пост. И даже если он удосужится выбрать себе преемника, это оставит в самом сердце этой системы брешь в форме Путина. Последствия этого, скорее всего, будут не столь драматичными, как открытая и ожесточенная борьба за власть. Скорее это будет действительно экзистенциальным выбором для страны.

Это будет продвижением по пути (начатому в 1990-е годы, но затем прерванному) построения демократической России или попыткой сохранить путинизм без Путина и наблюдать, как страна продолжает погружаться в стагнацию. Это будет важнейшим решением. Но в январе этого, скорее всего, не произойдет.

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