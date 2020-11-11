Экономист: В Беларуси может начаться голодный бунт 15 11.11.2020, 8:52

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Узурпатор собирается резко обрушить экономику.

Александр Лукашенко во вторник, 10 ноября, на встрече с главой Федерации профсоюзов Михаилом Ордой пригрозил ликвидацией тем частным компаниям, в которых до конца года не появятся профсоюзы.

Портал tut.by попросил прокомментировать это заявление старшего научного сотрудника BEROC Льва Львовского:

— Лукашенко больше не рассуждает, прибыльный бизнес или нет, какие у нас темпы инфляции и роста ВВП, а говорит в первую очередь о том, что главное для бизнеса — чтобы он не был протестным. Бизнес должен согласиться с новой идеологией, которая заключается в том, что он никак не должен реагировать на изменения в обществе, насилие, пытки, а должен заниматься только бизнесом. Что, конечно, не работает, потому что мы живем в обществе, и бизнесмены, как и все остальные, видят, как ОМОН избивает людей, в том числе их работников, — отмечает Лев Львовский. — Вероятно, в этом же ключе следует читать новое предложение Александра Лукашенко по поводу профсоюзов.

Эксперт напоминает, что профсоюзы есть во многих странах, и само по себе предложение создавать их в организациях не подразумевает ничего плохого.

— Но в других странах о профсоюзах говорят в первую очередь как о структурах, которые должны помогать работникам отстаивать свои права. В данном случае Александр Лукашенко говорит о профсоюзе, но не упоминает работников, а сразу увязывает отказ его создать с ликвидацией бизнеса. Из этого можно сделать вывод, что речь вряд ли идет о каких-то экономических предложениях, о желании улучшить условия для работников. Это некий элемент запугивания. Если выбор стоит между профсоюзом или ликвидацией, вероятно, профсоюзы будут выступать представителем государства на предприятии, выполнять функцию какого-то альтернативного контролирующего аппарата, — считает Лев Львовский. — К тому же пока непонятно, как именно предполагается создать во всех частных организациях профсоюзы. По действующему законодательству это носит добровольный характер, законов или указов, которые бы это изменили, на данный момент нет.

По мнению Льва Львовского, какая-то часть организаций может пойти на формальное создание профсоюзов. Но закрыть всех, кто отказался сделать это, не получится, считает эксперт.

— В теории, конечно, можно все ликвидировать, но этого не произойдет, потому что это повлечет гигантские изменения, в том числе политические, на которые никто не готов. В частном бизнесе у нас половина рабочих мест, он создает огромную долю ВВП, выплачивает зарплаты и налоги в бюджет. Сейчас белорусский протест не является голодным бунтом. Экономические факторы тоже играют свою роль, но главные требования протестующих не лежат в экономической плоскости, их можно назвать политическими и социально-гуманитарными. Но если так резко обрушить экономику, то может начаться и голодный бунт, — говорит эксперт.

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