Ученые назвали привычные напитки, которые оказались мощными средствами для работы мозга

Ученые назвали привычные напитки, которые оказались мощными средствами для работы мозга2
- 11.11.2020, 9:14
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Эти «умные лекарства» доступны каждому.
Многие люди ищут простые способы повысить свою концентрацию, память и производительность. Вот почему ноотропы, или «умные лекарства», быстро набирают популярность, передает cursorinfo.co.il.
Ноотропы – это класс соединений, которые могут улучшить работу мозга. Однако специалисты говорят, что добиться этого эффекта можно с помощью популярных напитков – антиоксиданты или пробиотики в их составе поддерживают работу мозга.
Кофе, вероятно, является наиболее широко потребляемым ноотропным напитком. Большая часть его пользы для мозга исходит от кофеина, хотя он содержит и другие соединения, такие как антиоксидантная хлорогеновая кислота, которая также может повлиять на ваш мозг. Ученые заявляют, что кофеин может улучшить концентрацию внимания, бдительность, время реакции и память, а также снизить риск болезни Альцгеймера.
Содержание кофеина в зеленом чае намного ниже, чем в кофе. Однако он также имеет два перспективных ноотропных веществ – L-теанин и эпигаллокатехин галлат.
Апельсиновый сок богат витамином С, при этом 1 стакан (240 мл) обеспечивает 93% его суточной нормы. Интересно, что этот витамин может предложить нейропротекторные преимущества.
Черника богата полифенольными растительными соединениями, которые могут оказывать стимулирующее действие на мозг. Точно так же черничный сок насыщен ими.