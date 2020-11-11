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Эксперт: Вернуть Беларусь в состояние «как до выборов» уже не получится

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  • 11.11.2020, 9:42
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Эксперт: Вернуть Беларусь в состояние «как до выборов» уже не получится
Фото: AFP

Подавляющее большинство белорусов по-прежнему настроены на борьбу за смену режима.

Смена власти — обычное дело и железный закон для демократических стран, пишет в своем телеграм-канале политический обозреватель Александр Класковский.

Вон Дональд Трамп сколько бы ни ерепенился, а уйдет как миленький, освободит Белый дом для Джо Байдена. Но для Лукашенко мысль о расставании с креслом очевидно невыносима. Белорусского диктатора постоянно гложет чувство, что у него хотят отнять страну, повелевать которой он так привык.

Намерение Лукашенко удержать власть любой ценой очевидно перевешивает все рациональные соображения. Он даже велел не пускать назад в страну уехавших «умных белорусов». Действительно, пусть остаются тупые плюс ОМОН — чем не идеал страны для пожизненного правления?

Это, конечно, горький стеб. На самом деле в стране остается и останется масса тех, у кого все в порядке с мозгами, руками, нравственностью и личным мужеством. Множество белорусов по-прежнему настроены на борьбу за смену режима, честные выборы, свободную страну.

Властная верхушка не учитывает или не хочет признавать серьезность и масштаб таких настроений, сдвигов в массовом сознании. И это может сильно ее подвести. Как ни зачищай крамолу, вернуть Беларусь в состояние «как до выборов» уже не получится.

Полицейское же государство очень затратно. Не факт, что такая модель долго протянет при истощении ресурсов режима, внешнем и внутреннем давлении на него.

Недовольство же изрядной части граждан никуда не денется, грядущие экономические тяготы его разогреют.

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