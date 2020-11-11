Василий Шлындиков: Указание Лукашенко обернется против него самого 11.11.2020, 9:59

1,690

Василий Шлындиков

К регулярным протестам на улице примкнет еще одна большая группа населения.

Во вторник 10 ноября Лукашенко на встрече с главой Федерации профсоюзов Михаилом Ордой заявил, что в частных компаниях до конца года должны создать профсоюзные организации.

Как уже обратили внимание СМИ, в Беларуси нет закона, который обязывает частные компании создавать профсоюзные ячейки.

Бывший руководитель концерна «Амкодор» Василий Шлындиков в комментарии udf.by отметил, что желание Лукашенко может обернуться против него.

«Ну пусть попробуют закрыть частные предприятия за отсутствие профсоюзов – безработные выйдут на улицы. И чего власти добьются? Указание Лукашенко обернется против него», – сказал Шлындиков.

Почему на частных предприятиях нет профсоюзов?

«А как заставить людей вступать в какие-то провластные профсоюзы и содержать эту кучу бездельников? Вы посмотрите, какое огромное здание ФПБ занимает на проспекте Победителей. И эти бездельники там сидят и живут за счет взносов, и более того – поддерживают это недоразумение во власти», – отметил Шлындиков.

При этом он допускает, что на некоторых предприятиях могут пойти на формальное создание профсоюзных ячеек, но считает, что власти это ничего не даст.

«Я так понимаю, власти хотят создать большой концлагерь, где будут стоять люди с бизунами и указывать другим, о чем думать и как жить. Но, во-первых, провластные профсоюзы и так не оказывают существенного влияния на людей. Во-вторых, их принудительное появление на частных предприятиях вызовет только дополнительное неприятие со стороны людей», – считает Шлындиков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».