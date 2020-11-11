Конгресс США согласовал новые санкции против «Северного потока-2» 2 11.11.2020, 10:38

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Они будут включены в оборонный бюджет на 2021 год.

Палата представителей и Сенат Конгресса США договорились включить дополнительные санкции против газопровода «Северный поток-2» в проект оборонного бюджета на 2021 год.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пишет «Новое время».

Под санкции попадут страховые и сертификационные компании, которые работают с российскими судами для завершения строительства газопровода. Оборонный бюджет на 2021 год должен быть принят до конца этого года.

Сенатор Боб Менендес (Демократическая партия) подчеркнул, что «Германия как союзник и ее чиновники не попадут ни под какие санкции». Согласно законопроекту, США будут уведомлять союзников перед введением санкций. Это положение было добавлено после того, как член Палаты представителей по иностранным делам Элиот Энгель (Демократическая партия) выразил обеспокоенность тем, что санкции нанесут ущерб Германии и другим европейским странам, в то же время позволив России «не попасться на крючок».

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