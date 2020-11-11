«Выстрелил в упор сигнальной ракетой» 5 11.11.2020, 10:46

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Айтишник Олег получил сильный ожог во время нападения лукашистов на митинг.

26 октября возле минского ПВТ прошла очередная акция — айтишники образовали цепь солидарности возле МКАД. Мероприятие трижды разгоняли силовики — и трижды айтишники возвращались на место. В один момент присутствовавшие там сообщили, что один из участников получил ожог. «Со слов рядом находящихся, ему стреляли в грудь на ПВТ», — отметили в канале «Списки Задержанных». Речь идет о 43-летнем Олеге К. Он рассказал свою историю «Нашей Ниве».

Олег рассказал, что 26 октября вместе со своей девушкой приехал на акцию солидарности к ПВТ. Он говорит, что припарковал машину в 12.55, а уже менее чем через 10 минут был задержан.

Когда люди стали убегать от силовиков, Олег с девушкой остались стоять. Причем мужчина все снимал сначала на фото, а потом на видео. В один момент из-за дерева появился человек в черной форме и, по словам Олега, «выстрелил буквально в упор в меня сигнальной ракетой».

Как это выглядело, можно посмотреть в ролике ниже.

Олега доставили в Первомайское РУВД — он говорит, отношение к нему было «более-менее нормальным», кто-то из сотрудников вызвал мужчине скорую помощь. Скорая приехала спустя 2,5 часа (была на «коронавирусных» вызовах), все это время мужчина провел на ногах. В итоге Олега доставили в больницу скорой помощи с ожогом 2% тела — он до сих пор проходит курс лечения.

В частности, в справке, выданной Олегу, было записано: «Многочисленные осколочные огнестрельные ранения в области груди и плеча, термический контактный ожог».

В один момент с пострадавшим связались из Первомайского РУВД с вопросом про ранение и добавили, что «хотели бы расследовать дело и узнать, кто в вас стрелял». Айтишник в ответ рассмеялся и сказал, что знает и даже снял этого человека на видео. Милиционеры удивились, но выслушали историю. Правда, говорит Олег, после этого ему не перезвонили.

5 ноября у айтишника был суд (до тех пор он находился дома). Олег пришел на процесс в той же порванной, пахнущей порохом куртке, в которой его забрали с акции. Против него велись два административных дела — по статьям 23.34 и 23.4. По обоим протоколам он получил по 10 (270 рублей) базовых величин.

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