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В Сети появились данные бойцов «Алмаза», подозреваемых в стрельбе по мирным белорусам

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  • 11.11.2020, 11:22
  • 11,268
В Сети появились данные бойцов «Алмаза», подозреваемых в стрельбе по мирным белорусам
Фото: AP

Никто не забыт, ничто не забыто.

Кибер-партизаны опубликовали имена и фамилии бойцов «Алмаза», подозреваемых в стрельбе по белорусам во время мирных акций протеста.

«Три месяца назад террористами из Алмаза был убит Александр Тарайковский.

Мы считаем, что список людей из Алмаза, готовых стрелять на поражение не по врагу, а по мирным и безоружным согражданам обязан выйти из тени.

Ничто не забыто, никто не забыт», - пишут кибер-партизаны.

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