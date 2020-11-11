В Сети появились данные бойцов «Алмаза», подозреваемых в стрельбе по мирным белорусам 13 11.11.2020, 11:22

11,268

Фото: AP

Никто не забыт, ничто не забыто.

Кибер-партизаны опубликовали имена и фамилии бойцов «Алмаза», подозреваемых в стрельбе по белорусам во время мирных акций протеста.

«Три месяца назад террористами из Алмаза был убит Александр Тарайковский.

Мы считаем, что список людей из Алмаза, готовых стрелять на поражение не по врагу, а по мирным и безоружным согражданам обязан выйти из тени.

Ничто не забыто, никто не забыт», - пишут кибер-партизаны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».