Байден заявил о желании поговорить с Трампом 11.11.2020, 11:42

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Избранный президент США рассказал об этом журналистам.

Избранный президент США Джо Байден заявил, что хочет поговорить с действующим главой Белого дома Дональдом Трампом.

Журналисты спросили у Байдена, что бы он сказал Трампу, который отказался признать свое поражение на президентских выборах, пишет «Новое время».

«Господин президент, я ожидаю разговора с вами», — ответил Байден.

NEW: Asked by @marykbruce what he would say to Pres. Trump, who has refused to concede the election, President-elect Joe Biden says, "Mr. President, I look forward to speaking with you." https://t.co/n7HIlGcur7 pic.twitter.com/URFVi88LCV — ABC News Politics (@ABCPolitics) November 10, 2020

Напомним, 7 ноября американские СМИ написали, что кандидат от демократической партии Джо Байден избран 46-м президентом Соединенных Штатов. Он одержал победу в Пенсильвании, благодаря чему набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков.

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