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Байден заявил о желании поговорить с Трампом

  • 11.11.2020, 11:42
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Байден заявил о желании поговорить с Трампом
Джо Байден
Фото: Getty Images

Избранный президент США рассказал об этом журналистам.

Избранный президент США Джо Байден заявил, что хочет поговорить с действующим главой Белого дома Дональдом Трампом.

Журналисты спросили у Байдена, что бы он сказал Трампу, который отказался признать свое поражение на президентских выборах, пишет «Новое время».

«Господин президент, я ожидаю разговора с вами», — ответил Байден.

Напомним, 7 ноября американские СМИ написали, что кандидат от демократической партии Джо Байден избран 46-м президентом Соединенных Штатов. Он одержал победу в Пенсильвании, благодаря чему набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков.

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