Экс-ведущий «Калыханки» получил девять суток за то, что заступился за женщину 11.11.2020, 11:56

2,339

Фото: tut.by

С момента задержания Александр Жданович находился в Жодино.

Знаменитый белорусский актер Александр Жданович, известный тысячам белорусов как Маляваныч из передачи «Калыханка», был задержан 8 ноября в Минске. Сегодня, 11 ноября, он получил 9 суток, пишет tut.by.

С момента задержания Жданович находился в Жодино.

Пока нет информации, какая именно статья была предъявлена, а также какая судья приняла такое решение.

Об обстоятельствах задержания Ждановича рассказал очевидец события Даниил, Александра Ждановича задержали 8 ноября около 12.30 на проспекте Победителей.

Александр и Даниил вместе шли по тротуару.

— В районе «Галереи» стояло около 15 бусов. Непосредственно на тротуаре стояли омоновцы. Увидев их, Жданович достал из сумки деревянный крест, стал осенять их крестным знамением и молиться. Мы уже прошли всех омоновцев, когда увидели, что один из них громко кричал на женщину, вел себя по-хамски. Александр подошел к нему с крестом и вежливо попросил не кричать. После этих слов тот омоновец отдал приказ двум другим — те заломали актеру руки и унесли в автобус.

Через полтора часа, около 14.00, Жданович позвонил другу и сообщил, что находится в здании Партизанского РУВД. Он добавил, что его не били и относились нормально. После этого положил трубку и больше не отвечал на звонки.

Символично, что 8 ноября исполнилось пять лет со дня смерти супруги Александра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».