От дочери эмигрантов до вице-президента США: взлет Камалы Харрис 11.11.2020, 12:04

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Камала Харрис

Карьера, ставшая воплощением американской мечты.

Выбор калифорнийского сенатора Камалы Харрис на роль вице-президента в команде Джо Байдена был неочевидным. Харрис, которая также баллотировалась в президенты от Демократической партии, на начальных стадиях президентской гонки жестко критиковала позицию Байдена по поводу одной из школьных программ. В ее рамках талантливых детей – представителей расовых меньшинств из бедных районов каждый день возили в лучшие по качеству обучения школы с преимущественно белыми учениками – чтобы дать им шанс получить хорошее образование и выбиться в люди, пишет currenttime.tv.

Будучи сенатором от Делавэра в 1970-х, Байден выступал против этой попытки правительства сделать государственные школы более «смешанными» и расово разнообразными. Он называл концепцию «глупой». Речь Харрис с критикой его слов стала виральной.

«В Калифорнии была маленькая девочка. Она ходила во второй класс в государственной школе, в которой была такая программа интеграции. И ее возили в другую школу на автобусе каждый день. Этой маленькой девочкой была я», – ответила Харрис Байдену во время дебатов в июне 2019 года.

Тем не менее после многомесячного поиска вице-президента (Байден сказал, что хотел выбрать женщину) он остановил свой выбор именно на Харрис. Она стала первой женщиной – представительницей расовых меньшинств, чье имя было вписано в бюллетень на выборах президента.

Дочь иммигрантов

Камала Деви Харрис родилась 20 октября 1964 года в Окленде, штат Калифорния, в период межрасовых волнений в США.

Ее мать, Шамала Гопалан, была биологом. Она эмигрировала в США за несколько лет до рождения дочери ради учебы в престижном Калифорнийском университете в Беркли.

Ее отец, Дональд Харрис, эмигрировал в Калифорнию с Ямайки в 1961 году, чтобы изучать экономику в Калифорнийском университете в Беркли. Позже он стал профессором в Стэнфорде, одном из ведущих университетов США.

Родители Харрис познакомились, будучи активистами в Беркли, известном своей политической активностью. Кроме Камалы у них есть дочь Майя. Через несколько лет после свадьбы родители Харрис развелись.

Мать Харрис не была богатой, и в детстве Камалу действительно возили на автобусе в школу из района, где ей приходилось жить, в другой, преимущественно белый и богатый район. Через некоторое время вместе с матерью и сестрой Камала переехала в Канаду.

Харрис вернулась в США уже в юности – для учебы в Говардском университете. Он расположен в Вашингтоне, и исторически в нем учились в основном афроамериканцы. Она специализировалась на политологии и экономике. Позже она изучала право в Университете Калифорнии, откуда выпустилась в 1989 году.

В 2014 году Харрис вышла замуж за американского юриста Дагласа Эмгоффа и воспитывает его взрослых сына и дочь от первого брака.

Жесткий прокурор

Харрис получила известность среди юристов Калифорнии, и в 2003 году ее избрали окружным прокурором Сан-Франциско. Через год ее раскритикуют представители правоохранительных органов: Харрис откажется добиваться смертной казни для члена банды, обвиненного в убийстве полицейского.

Все семь лет на посту окружного прокурора Сан-Франциско (с 2004 по 2011 год) Харрис вела жесткую борьбу с преступностью. За эти годы увеличилось количество обвинительных приговоров за тяжкие преступления и преступления, связанные с наркотиками.

Отчасти ее достижения в борьбе с преступностью позволили ей победить на выборах генерального прокурора Калифорнии в 2010 году.

Одна из ее конкуренток на пост кандидата в президенты от Демократической партии, Тулси Габбард, позже раскритиковала Харрис за большое количество людей, посаженных в тюрьму за хранение и владение марихуаной. Харрис действительно жестко боролась с наркопреступностью в штате, несмотря на то, что сама как-то призналась в том, что пробовала наркотик.

С тех пор рекреационное использование марихуаны легализовали в Калифорнии. Изначально Харрис выступала против этой идеи, но в конечном итоге высказалась в поддержку декриминализации каннабиса.

Политические взгляды

Харрис, 56-летний бывший генпрокурор Калифорнии, в основном поддерживает политику умеренного крыла Демократической партии, которое представляет Байден. Но ее позиция по проблемам, связанным с наркотиками и преступностью, нередко возмущала политиков и с либеральными, и с умеренными взглядами.

Смешанное этническое происхождение сыграло Харрис на руку в период обострения расовых проблем в США. За шесть лет, которые она провела на посту генпрокурора самого населенного штата страны, в 2013 и 2014 годах в США прошли массовые расовые протесты из-за применения оружия полицией. Протестующие требовали реформ.

Харрис предложила сотрудникам правоохранительных органов пройти тренинги для борьбы со скрытыми расовыми предрассудками. Но она отказалась поддерживать обязательное использование нательных камер, которые могут помочь выяснить, оправданно ли полицейский применил силу.

Ее также критиковали прогрессивные демократы, когда она не поддержала законопроект, который бы обязал ее офис, Генпрокуратуру, расследовать применение силы полицией.

Проблема расизма была одной из основных во время президентской кампании-2020 из-за масштабных протестов Black Lives Matter и требований реформировать правоохранительные органы. После стрельбы в Миннесоте в мае 2020 года Харрис попыталась сбалансировать свою позицию. Она заявила, что страна должна «переосмыслить» общественную безопасность, но открыто не поддержала требования некоторых демократов уменьшить финансирование полиции.

Работа в Сенате и планы на будущее

Харрис избрали в Сенат США в ноябре 2016 года. Она стала всего лишь второй черной женщиной в истории США, которая заняла место в верхней палате Конгресса.

В Сенате Харрис стала известной благодаря жестким вопросам, которые она задавала членам команды президента Дональда Трампа, в особенности генеральным прокурорам Джеффу Сешнсу и Уильяму Барру, а также кандидату на пост верховного судьи Бретту Кавано.

Республиканцы пытались заклеймить Харрис «радикального» члена Демократической партии. В качестве примера они указывали на то, что она выступает против использования метода гидравлического разрыва пласта для добычи нефти и газа, – по сути, вкачивания жидкостей в скважину. Республиканцы также бездоказательно утверждали, что именно Харрис, а не Байден будет управлять Белым домом после вступления в должность, поставив под сомнение умственные способности Байдена (также бездоказательно).

Однако не будет ничего удивительного в том, что Харрис будет баллотироваться на пост президента США от Демократической партии в 2024 году, если Байден, которому в этом месяце исполнится 78, откажется от переизбрания через четыре года.

С 1950-х годов пять бывших вице-президентов становились кандидатами на пост главы страны – Ричард Никсон, Уолтер Мондейл, Джордж Буш-старший, Альберт Гор и Джо Байден. Никсон, Буш и Байден победили на выборах.

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