Как Путин, Лавров и Шойгу проиграли войну в Карабахе Константин Эггерт

11.11.2020, 12:20

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Константин Эггерт

Москва окончательно потеряла влияние на постсоветском пространстве.

Мне очень интересно, что сейчас чувствует Андрей Козырев, первый министр иностранных дел посткоммунистической России, или его заместитель Федор Шелов-Коведяев? Как посматривает на все это с небес Борис Ельцин? Помнится, именно их наши патриоты и разного рода верные путинцы чехвостили — и до сих пор чехвостят — как «капитулянтов», которые в девяностые годы якобы «сдали национальные интересы».

Кликушам пора сменить трек. Настолько унизительная капитуляция, как та, которую подписал под присмотром Реджепа Эрдогана и Ильхама Алиева Владимир Путин, никакому Козыреву не приснилась бы в самом страшном сне. Скоротечная карабахская война обернулась тяжелым поражением не только главного союзника Москвы — Армении, но и путинского режима. Эту неприятную, но закономерную новость не заглушить соловьиными трелями государственных пропагандистов про «мир», который принесет теперь на Кавказ российский миротворческий контингент. Не принесет. Точнее, принесет в лучшем случае перемирие. Соглашение Пашиняна, Алиева и Путина, с точки зрения Азербайджана и его спонсора — турецкого режима, — лишь этап на пути к полному контролю над Нагорным Карабахом и изгнанию из него армян.

Премьер-министр Никол Пашинян нашел в себе мужество сказать правду: армия Армении была не готова к атаке Азербайджана и у нее возникли «проблемы с мобилизацией» (читай: люди уклонялись от призыва на фронт). Но Ереван — главный союзник Москвы. Если российская разведка знала о готовящемся нападении, то почему не поделилась информацией о нем с Арменией? Более того, почему Путин не намекнул Баку: мол, мы все знаем, советуем хорошенько подумать, прежде чем воевать? Получается, либо Москва предала Ереван, либо российская разведка, включая электронную, настолько бездарна, что ей совершенно невозможно доверять.

Бродящая в соцсетях версия о том, что Путин договорился с Алиевым, чтобы отомстить Пашиняну за свержение московского клиента Сержа Саргсяна в 2018 году, с моей точки зрения — бред. Но, даже если нет, то Москва и тут выглядит плохо. Получается, что Путин ради личной мести отправил в нокаут главного союзника по Договору о коллективной безопасности, на территории которого, в ключевом, с точки зрения России, регионе, располагается российская военная база. Я намеренно не вдаюсь в анализ международно-правового статуса Карабаха и сталинской национальной политики с ее искусственными границами. Я исхожу из той ситуации, как ее привыкли воспринимать в России и мире перед началом азербайджанского наступления.

Случившееся — позор, даже если исходить из неоимперской кремлевской логики, согласно которой все постсоветское пространство — «зона привилегированных интересов России», как элегантно выразился после захвата Абхазии и Южной Осетии в 2008 году наш предыдущий президент Дмитрий Медведев. Глядя на происходящее, любой заинтересованный игрок, прежде всего Турция и Китай, сделают выводы о том, что в этой самой зоне теперь можно воевать — и выигрывать войны — без санкции Москвы и что союз с Россией никому не гарантирует защиты ни от каких неприятностей (это если кто-то вдруг так и не разобрался в этом после того, что сделал Кремль с «братской» Украиной в 2014 году). Кроме того, многое стало ясно и про многажды воспетую Сергеем Шойгу и телеканалом «Звезда» модернизацию российских вооруженных сил. Вооруженные силы Армении, обученные россиянами, потерпели поражение от ВС Азербайджана, подготовленных турками и израильтянами. Как заметил мой знакомый, западный военный аналитик, «армия ХХ века проиграла армии XXI века».

Кремлевские геополитические игры привели к тому, что эрдогановская Турция с ее авторитарным режимом и глобальными амбициями всерьез и надолго пришла на Кавказ, который в Москве до вчерашнего дня считали чуть ли не российским двором. Турок удерживали на дистанции цари, генеральные секретари и тот самый «капитулянт» Ельцин. Мечты османских султанов сбылись при Путине. По образному выражению другого моего приятеля, дипломата со стажем, «10 ноября Россия подала заявление по собственному желанию об отказе от статуса региональной державы». Лучшее подтверждение этому — нота азербайджанского МИД по поводу сбитого российского вертолета, выдержанная в стилистике: «Мы, конечно, заплатим компенсацию, но вы сами виноваты». Смиренный ответ ведомства Сергея Лаврова на этот демарш — лучшая иллюстрация того, что хамить российские дипломаты не боятся только западным демократиям. Под напором «классово близкой» диктатуры, вдобавок поддержанной новым региональным лидером в лице Эрдогана, они превращаются в тех, кем являются на самом деле, — запуганных придворных лоялистов без собственного мнения и достоинства.

10 ноября отзовется эхом везде на постсоветском пространстве — от революционного Минска до всегда революционного Бишкека, от предреволюционного Кишинева до волнующегося Тбилиси, от мобилизованного Киева до начинающего богатеть Ташкента. Точнее, на том, что недавно называлось «постсоветским пространством». Его больше нет. Путину можно больше не звонить даже тем, кто по привычке еще звонил. Думаю, даже в НАТО скоро можно будет обращаться напрямую.

Константин Эггерт, «Сноб»

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