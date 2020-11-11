Медики назвали осеннюю ягоду, снижающую уровень сахара в крови 11.11.2020, 12:29

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Она действует лучше, чем традиционные медицинские препараты.

В медицине используют различные лекарственные средства, снижающие уровень сахара в крови, имеющие в ряде случаев побочные эффекты. Врачи назвали «осеннюю ягоду», обладающую свойством уменьшать количество глюкозы и приносящую пользу организму, пишет lenta.ua.

Традиционные медицинские препараты имеют различные побочные эффекты в виде хронической усталости, вздутия живота, расстройства желудка, кишечника и других осложнений. Альтернативой им является использование народных методов лечения, которые включают в себя применение растений, богатых на фитохимические вещества, то же относится и к земляничнику.

Плоды данного растения созревают осенью, они обеспечивают облегчение пациентам, которые страдают сахарным диабетом II типа. Названное растение имеет в значительном количестве различные вещества, которые могут быть использованы при лечении диабета. К тому же, они обеспечивают снижение «плохого» холестерина ЛПНП.

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