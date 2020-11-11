«Слуга народа» опустилась на третье место в рейтинге украинских партий 11.11.2020, 12:40

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Результаты соцопроса.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, то в парламент могли бы пройти 6 партий, при этом "Слуга народа" была только третьей в рейтинге политсил, пишет "Украинская правда".

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 17 по 24 октября и с 5 по 8 ноября

Детали: По данным социологов, партию "ОПЗЖ" готовы поддержать 22,1% тех, кто определился с выбором, "Европейскую солидарность" – 19,3%, "Слугу народа" – 18,7%, "Батькивщину" – 9,3 %, "Силу и Честь" – 6,6%, Радикальную партию – 5,4%.

"Голос" готовы поддержать 4,7% избирателей, остальные партии также не преодолевают 5% барьер.

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