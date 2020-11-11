«Сознательно воспользовался правом на восстание» 11.11.2020, 12:49

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Игорь Олиневич

Фото: charter97.org

Что известно о деле Игоря Олиневича.

Прошло более 10 дней от задержания активиста анархистского движения Игоря Олине-вича, а ему до сих пор не предъявили обвинения. Об этом сообщила мать активиста Валентина Олиневич, которая сослалась на сведения от адвоката, сообщает «Радыё Свабода».

Также Валентина Олиневич рассказала, что 9 ноября ее вызвали на допрос к следо-вателю, который ведет дело ее сына, но она отказалась давать показания, сославшись на га-рантированное Конституцией право не свидетельствовать против родственников.

«И мой муж, которого тоже вызывали на допрос, отказался. Но с нас взяли подписку о неразглашении обстоятельств дела, хотя мы не знаем никаких деталей, кроме того, что само следствие сообщило по государственному телевидению. Поинтересовалась у следователя, почему они разглашали обстоятельства дела и на этом основании моего сына уже записали в террористы, но ответ был такой: вы же знаете, что в нашей стране такое возможно», — го-ворит Валентина Олиневич.

28 октября пограничный комитет сообщил о задержании на белорусско-украинской границе группы анархистов. Позже стало известно, что Игоря Олиневича, Дмитрия Дубовского, Сергея Романова и Дмитрия Резановича подозревают в ряде поджогов админи-стративных зданий и автомобилей на территории нескольких районов Беларуси. В частно-сти, назывались поджоги автомобилей возле прокуратуры в Солигорске и здании ГАИ в Мо-зыре. Сколько всего эпизодов в деле, неизвестно. Правоохранители говорят о вероятности обвинения задержанных в терроризме.

По словам Валентины Олиневич, ее сын подтверждает, что принимал участие в определен-ных действиях. «Полагаю по его словам, которые он передал нам. Просил прощения за те беспокойства, что нам создал, но, сказал, иначе он сделать не мог. По его словам, они созна-тельно воспользовались правом на восстание, так как других способов добиться изменения этого режима народу не оставили», — говорит <Валентина Олиневич.

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«Об условиях, как и о возможном избиении, ничего не знаю, так как пока люди там, об этом все молчат. Возможно, как выйдет, узнаем из новой книги, если такую напишет. 9 ноября с ним виделся адвокат и сказал, что он выглядит нормально, о следах на лице и на теле ничего не говорил. До сих пор приняли для сына одну передачу с одеждой, а теперь, через 10 дней, сказали, что разрешат передать и продукты. Игорь говорит, что пропустил день, когда мож-но было взять книги в библиотеке, но исправит это. Вот и вся о нем информация. О других ничего не знаю», - сказала Валентина Олиневич.

Валентина Олиневич говорит, что до этого года ее сын уже почти 5 лет жил в Польше.

«Знаю, что зарабатывал на жизнь по-разному: и своей профессией, и другой работой. В то, что он проходил какую-то террористическую подготовку в Украине, как сообщают государ-ственные медиа, я не верю. Он не такой человек, чтобы позволять собой манипулировать. Весной он собирался к нам приехать, увидеться, но начался коронавирус, и я его отговари-вала, говорила, что переехать границу ему не дадут проехать. В итоге он так и не приехал. То, что в конце октября он с друзьями оказался возле украинской границы, для меня было совершенно неожиданно. Но теперь я понимаю, что ребята решили так поддержать проте-стующих. Вспомнили о партизанских традициях белорусского народа и начали действовать. Дальнейшего будем ждать. За столько лет борьбы сына я поняла, что для нас, родителей, са-мое худшее - это растеряться и потерять веру и надежду», — сказала Валентина Олиневич.

В 2010 году белорусские правоохранители захватили Игоря Олиневича в Москве и вывезли в Беларусь. Об этом он потом рассказал в своей книге. Олиневича обвинили в том, что он бро-сил коктейль Молотова на территорию посольства России в Беларуси, в результате этих действий был поврежден автомобиль посольства.

Игорю Олиневичу присудили 8 лет заключения, он вышел на свободу в 2015 году по указу Лукашенко о помиловании и вскоре уехал в Польшу.

«Ему передали, что здесь ему жизни не дадут, надо уезжать. Но теперь он решил вернуться. Как он это сделал, могу только догадываться», - говорит Валентина Олиневич.

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