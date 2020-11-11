Около 80% американцев считают, что Байден победил на выборах президента США 11.11.2020, 13:08

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Джо Байден

Большинство избирателей-республиканцев также согласны с победой лидера демократов.

В ходе опроса, проведенного агентством Reuters и компанией Ipsos, шесть из 10 опрошенных сторонников Республиканской партии США и почти каждый приверженец демократов заявили, что на выборах президента США 2020 года победил экс-вице-президент Джо Байден, сообщает «Гордон».

79% взрослых американцев, среди которых больше половины сторонников Республиканской партии, признают демократа Джо Байдена победителем на выборах президента США. Об этом говорят данные опроса, проведенного Reuters и Ipsos.

Национальный опрос общественного мнения проводился с 7-го по 10 ноября. В нем приняли участие 1363 человека.

13% опрошенных заявили, что решение о выборах еще не принято, 3% считают, что на выборах победил действующий президент Дональд Трамп, еще 5% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Примерно шесть из 10 сторонников республиканцев и почти каждый демократ заявили, что победил Байден.

Кроме этого, 72% респондентов считают, что проигравший на выборах должен признать поражение, а 60% опрошенных считают, что после окончания срока Трампа в январе состоится мирная передача власти.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Трамп, по данным CNN, имеет поддержку 213 выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и «не успокоится», пока не добьется «честного подсчета голосов», он считает, что «эти выборы еще далеки от завершения».

Трамп утверждает, что победу на новых выборах ему обеспечил 71 млн голосов. Подсчеты CNN показывают, что за его конкурента проголосовало более 74,5 млн избирателей.

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